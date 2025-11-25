Le Heat a remporté un cinquième succès consécutif cette nuit et se trouve sur le podium de la Conférence Est à l’heure de ces lignes. L’un des grands acteurs de cette belle dynamique ? Kel’el Ware, qui a changé de dimension au cours des deux dernières semaines.

En plein milieu de l’été, lors de la Summer League, le coach du Heat Erik Spoelstra n’avait pas hésité à pointer du doigt le manque de professionnalisme de son jeune pivot, rempli de potentiel mais manquant de régularité et de constance dans l’effort. Quelques mois plus tard, le discours de Spo a bien changé.

« Il joue avec tellement plus de force qu’il y a un an à la même époque. Il gagne en confiance… Je ne veux pas lui mettre de limites. »

Alors que le Heat enchaîne les victoires, Kel’el Ware enchaîne les performances très convaincantes : 15,1 points et 14,7 rebonds de moyenne sur les neuf derniers matchs en 28,6 minutes. On savait déjà que Ware possédait une dimension athlétique et aérienne impressionnante, désormais celle-ci est mise pleinement au service du collectif.

Voici le nombre de rebonds pris par Kel’el Ware lors de ses 9 derniers matchs :

– 12

– 20

– 13

– 10

– 14

– 16

– 14

– 16

– 18

Moyenne : 14,7 en… 28,6 minutes par match

Plus de minutes, plus de responsabilités, et même une titularisation hier contre Dallas avec le plus gros temps de jeu de l’équipe. Kel’el Ware gagne chaque jour un peu plus la confiance d’Erik Spoelstra, tout en impressionnant ses copains du vestiaire.

« Son potentiel est illimité, ce n’est que le début » – Jaime Jaquez Jr. « Je suis vraiment fier de lui. Il ne finira peut-être pas avec 20 points et 18 rebonds tous les soirs. Mais son impact aujourd’hui, peu importe s’il termine avec 10 points et 7 rebonds, on le ressent. » – Bam Adebayo « Il sait exactement ce qu’il doit faire. Il bosse chaque jour en faisant attention aux détails. C’est très important pour lui de continuer à bosser dur, et faire avec les hauts et les bas. » – Tyler Herro

Mentoré notamment par Udonis Haslem, le garant de la Heat Culture, Kel’el Ware a gagné en maturité et en professionnalisme. Résultat : son impact sur les parquets est décuplé, bien au-delà des stats.

On est en train d’avoir un aperçu très sérieux de son potentiel. Le potentiel d’un pivot moderne qui impose sa présence athlétique dans les deux raquettes, tout en ayant la capacité de s’écarter grâce à un shoot extérieur vraiment pas dégueu.

Kel’el Ware vs Mavericks

20 Points

18 Rebounds

3 Blocks

50 FG%

3/5 3PM

Showing more emotion and effort 🔥 pic.twitter.com/Vvbgz5r5kn

La clé désormais pour Kel’el Ware, c’est de conserver cette belle régularité tout au long de la saison. Le Heat – 25e équipe NBA au rebond cette saison – a vraiment besoin de sa contribution. Et si Erik Spoelstra est continuellement sur son dos, c’est probablement parce que le jeune pivot représente le plus gros difference-maker à Miami.

Pas un hasard si le Heat a refusé de l’impliquer dans toutes les négociations de transfert cet été…