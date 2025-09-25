Combien gagnent les joueurs des Toronto Raptors pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Toronto Raptors. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Toronto Raptors présentent une masse salariale totale de 198 070 202 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Scottie Barnes. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Toronto Raptors pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 198 070 202 dollars

198 070 202 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 44 050 987 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 44 050 987 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 2 125 202 dollars au-dessus du premier apron

(195 945 000 dollars) 2 125 202 dollars au-dessus du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 9 853 798 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 9 853 798 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Scottie Barnes (38 661 750 dollars)

Scottie Barnes (38 661 750 dollars) Contrats non garantis cette saison : 5 joueurs

5 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 5 joueurs

5 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Toronto Raptors

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Toronto Raptors

Toronto a mis le paquet sur un quatuor payé bien cher mais pas (encore) indiscutable : Scottie Barnes, Brandon Ingram, Immanuel Quickley et RJ Barrett engloutissent l’essentiel du cap, puis Jakob Poeltl rajoute une couche bien épaisse à l’intérieur. Résultat : tu fais sauter le premier apron, tu gardes un peu de marge sous le second, mais la flexibilité est quasi nulle à court terme. Le pari ? Que Barnes se comporte en franchise player tous les soirs, qu’Ingram soit dispo et complémentaire, et que Quickley/Barrett fassent tourner l’attaque sans marcher l’un sur l’autre. Les « respirations » sont surtout sur les deals rookies (Gradey Dick, Ja’Kobe Walter, Collin Murray-Boyles, Mogbo, Shead…) et quelques non garantis pour bricoler. Après la fin de l’ère Masai, les Raptors ont choisi l’empilement de talents sous contrats XXL : ça peut sentir la belle saison si tout le monde est aligné… ou la réévaluation express au moindre pépin. À vous de voir si ce cinq vaut sa fiche de paie.

Rappel sur les types de contrats NBA

