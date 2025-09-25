C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

On ronfle un peu.

Un peu agressif peut-être, mais honnêtement cette saison pourrait être un peu longue au Canada. Brandon Ingram est arrivé et va enlever un peu de pression dans les pneus à Scottie Barnes, les deux anciens Knicks RJ Barrett et Immanuel Quickley ont tous les tickets qui veulent, et partout autour les role players affluent. Parfait pour jouer la 11è place à l’Est ça ! Plus sérieusement l’alignement des planètes devra être carré de chez carré si les Raptors veulent aller chercher au moins le play-in. Et au pire, on attendra avec impatience les jersey swaps de Gradey Dick.