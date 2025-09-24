Dès que l’annonce d’un Voyage TrashTalk tombe, vous êtes nombreuses et nombreux à répondre présents dans les réservations et à poser un paquet de questions ! Cela tombe bien, un jour quelqu’un a créé une FAQ pour qu’on puisse répondre à tout le monde. Voici donc la FAQ du Voyage TrashTalk « Welcome to Texas ».

Il s’agit d’une petite compilation classique, entre ce qui nous a été demandé l’an dernier au moment de l’annonce du voyage, mais aussi les questions accumulées au fil des mois.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à les poser et nous ferons de notre mieux pour y répondre !

Si le Voyage TrashTalk est sold-out, peut-on s’inscrire sur liste d’attente en cas de désistement ?

Oui, vous pourrez vous inscrire sur une liste d’attente ! En cas de désistement, vous serez informés et la prochaine personne sur la liste d’attente sera contactée afin de savoir si elle souhaite rejoindre le groupe. Faut surtout croiser les doigts, car généralement quand c’est réservé c’est verrouillé et cimenté.

Est-ce que les Voyages TrashTalk sont accessibles aux mineurs ?

Ce voyage est en effet accessible pour les mineurs, tant que la personne est accompagnée. Nous ne souhaitons pas avoir de mineurs sans accompagnateurs, et dans le cas où le mineur est accompagné de personnes qui ne sont pas ses parents, il faudra prévoir une autorisation de sortie de territoire. Par ailleurs, le mineur peut éventuellement être interdit de certains lieux, bars, restaurants, puisqu’il s’agit du sol américain. Donc les lois de l’Oncle Sam seront appliquées au groupe, même si on vend du rêve tous ensemble.

Est-ce que les Voyages TrashTalk sont accessibles pour les voyageurs en fauteuil roulant ?

Oui, tout à fait. Dans le cas où une personne à mobilité réduite souhaite s’inscrire, celle-ci doit se faire avec un accompagnateur qui puisse gérer les déplacements et l’assistance durant l’intégralité du séjour.

Je vis au Canada ou en Amérique du Sud : est-ce possible de se joindre au voyage en venant de là-bas ?

En souhaitant créer la meilleure expérience possible, nous considérons que le voyage et la construction du groupe commence dès l’aéroport de départ. Ambiance team building et grands selfies à l’embarquement, c’est la base. Il sera possible de rediscuter de formules sans billet d’avion par la suite, mais nous voulons avant tout réussir un superbe troisième Voyage TrashTalk, et nous ferons une nouvelle fois le bilan une fois rentrés en France ! Pour les personnes en Europe, des déplacements seront organisés pour rejoindre Paris, afin de prendre l’avion tous ensemble.

Est-ce que Alex fera aussi partie du voyage ?

Malheureusement pour les fans du pépère, non ! Bastien et Benoît de l’équipe TrashTalk seront avec vous, ainsi qu’un membre de l’équipe Gate One Voyages. On lui enverra une carte postale du River Walk, avec des gros bisous, évidemment.

Est-ce que vous allez faire des Voyages TrashTalk sur la Côte Ouest ?

Côte Ouest, côte Est, Midwest, Budapest, tout est envisageable ! Après deux voyages à New York, on change de cap cette année, direction le Texas avec pas moins de trois villes au programme. Le but reste le même, nous assurer que l’expérience est exceptionnelle pour chaque personne prenant part à l’aventure. Si le succès est à la hauteur et nous sentons que d’autres destinations doivent être envisagées à l’avenir, nous nous pencherons dessus. On est évidemment à l’écoute de toutes vos envies et recommandations !

Pour les lits dans l’hôtel, pourquoi ne pas proposer plus de places en quad et/ou doubles au lieu des simples ?

Avec l’équipe de Gate One Voyages, nous avons jonglé sur les stocks twin / doubles / single tout au long de la soirée pour faire en sorte que les personnes aient le choix sur les différents types de chambre. Concernant les chambres en quad par exemple, nous avons prévu 32 personnes en quad. Ce sont ces chambres qui ont évidemment le plus de chances d’être sold out en premier, étant les moins chères. Nous restons à l’écoute de la commu, afin de voir s’il y a possibilité (ou pas) d’augmenter cette jauge de quad.

Il y a marqué 500€ sur le site de Gate One Voyages, c’est donc 500€ le Voyage TrashTalk au Texas ?

Alors malheureusement, non. D’ailleurs, soyons clairs : si vous trouvez une agence qui vous propose 1 aller-retour Paris – Texas avec 3 matchs de NBA, 2 nuits à Dallas, 1 nuit à Houston, 3 nuits dans San Antonio, des visites du Forth Worth Stockyards et de la NASA et d’autres surprises, tout ça pour 500€ seulement ? On veut bien que vous nous contactiez, car cela relèvera plus du danger voire de l’escroquerie que du bon plan. Nous avons fait en sorte que les options tarifaires soient mieux exposées dans la description du voyage, dans le PDF juste ici. Les 500€ représentent le premier acompte, afin de valider et verrouiller sa place dans le voyage. Le montant restant à payer dépend de l’option de chambre que vous avez sélectionnée, un point sur lequel nous allons revenir en détail tout de suite.

J’ai payé mes 500€ d’acompte, quand dois-je régler le reste ?

Les équipes de Gate One Voyages vont revenir vers vous afin de vous donner les détails précis concernant le règlement restant. Ce qui prend en compte la date limite pour réaliser ce versement, les modalités, et évidemment le tarif final en fonction du type de chambre que vous avez sélectionnée. Spoiler, on ne va pas vous demander de régler ça en 48h, façon Liam Neeson dans Taken. Vous aurez du temps pour effectuer ce versement, car mine de rien il ne s’agit pas d’un petit budget et nous voulons que vous soyez le plus tranquille possible pour aborder le voyage en janvier !

Si j’ai réservé une chambre en quad, ça veut dire que je vais avoir 4 lits rien que pour moi ?

Non, si vous avez réservé une place dans une chambre en quad, cela veut dire que vous allez être dans une chambre avec 3 autres personnes du voyage ! Ce qui devrait garantir des échanges passionnés et de nouvelles amitiés créées, parce qu’entre Sylvain fan des Rockets et Francis fan des Spurs, ça va débattre jusqu’à pas d’heure sur le match et la saison à venir de chaque franchise. Bien évidemment, nous avons anticipé les scénarios pour des voyageurs et des voyageuses, et nous allons faire en sorte que les chambres soient bien constituées : provenance géographique, tranche d’âge, mixité ou non, couleur des chaussettes. Si vous avez réservé votre place dans ce Voyage TrashTalk et avez d’autres questions précises sur les chambres, n’hésitez pas à contacter Gate One Voyages directement sur leur site ou via leur compte Instagram. Précision importante sur ce voyage pour les chambres en quad, il s’agit de 2 lits doubles, cela veut dire que vous dormirez dans le même lit qu’un autre participant. Eh oui, un voyage ça rapproche !

On sait déjà où on va loger pour se projeter un petit peu ?

Bien sûr, les équipes de Gate-One ont finement sélectionné les hôtels en priorisant leur confort et leur emplacement central et/ou proche des enceintes NBA. À Dallas, c’est le Hilton Garden Inn Downtown Dallas qui nous verra débarquer à 70 avec nos plus beaux jerseys de Dirk Nowitzki ou Cooper Flagg. À Houston, on sera littéralement en face du Toyota Center, au Embassy Suites by Hilton et on finira le séjour par 3 nuits au Fairfield by Marriott San Antonio Alamo Plaza, histoire de pouvoir aller se balader dans le centre sans prendre les transports. Pratique, non ?

Est-ce que vous allez penser à faire des Voyages TrashTalk pendant les vacances scolaires ?

L’an dernier, nous avons vu beaucoup de personnes qui étaient fortement intéressées par ce voyage, et qui n’ont malheureusement pas pu y participer car il se déroule en période scolaire. Pose de congés, garde d’enfants, pas facile de bloquer 7 jours comme ça dans l’année et nous le comprenons parfaitement. Nous avons pris compte de ces retours, mais le calendrier NBA nous laisse peu de choix. Combiner des grands matchs NBA avec une période de voyage à prix accessibles, tout ça pendant les vacances scolaires, c’est plus facile à écrire qu’à faire ! On se rapproche quand même d’une période de congés cette année, en espérant que ça collera avec un maximum de calendriers.

C’est cher, nan ?

En vous inscrivant pour ce voyage, voici la liste des prestations auxquelles vous aurez droit : déplacement en avion depuis Paris, transfert hôtel – aéroport, 3 matchs de NBA, fan experience, visite du Forth Worth Stockyards et de la NASA, transfert en bus entre chaque ville, 2 nuits à Dallas, 1 nuit à Houston et 3 nuits à San Antonio avec petit-déjeuners inclus. Ça c’est déjà acté sur le papier et on vous souhaite bon courage pour faire moins cher en partant de votre côté. Et si vous connaissez TrashTalk depuis plusieurs années, vous vous doutez bien qu’en petits coquins que nous sommes nous vous avons aussi réservé quelques surprises additionnelles… On ne peut pas en dire plus, mais c’est loin d’être fini pour ce qui vous attend au Texas !

C’est quoi la météo au Texas en janvier ?

Pour les voyageurs présents à New York les années précédentes, on devrait gagner une bonne dizaine de degrés sur le thermomètre mais ça reste le mois de janvier. Autrement dit, rien à voir avec l’hiver de la Côte Est mais prévoyez quand même quelques vêtements chauds et un bon k-way en cas de météo capricieuse. Les températures moyennes au Texas au mois de janvier oscillent entre 5 et 15 degrés, donc si vous ne ramenez que votre collection de maillots des Spurs dans votre valise, les soirées risquent d’être un peu frisquettes.

Est-ce que je vais être entouré de Parisiens ? On vous aime bien, mais bon…

Et bien, normalement, non ! Paf ! Pour celles et ceux qui pensaient que ce serait un voyage à majorité parisienne, sachez que vous êtes à côté de la cible ! En tout cas, l’an dernier c’était hyper équilibré. Les voyageurs et voyageuses de l’an dernier venaient de partout en France. Il est donc fort probable que vous fassiez la rencontre d’un copain de votre coin, ou que vous tissiez des amitiés avec des gens d’ailleurs. Et c’est ça aussi qui est beau, avec cette commu. C’est que vous êtes un peu partout, les loulous. En ce qui concerne Paris, ne vous en faites pas Bibi assurera le quota à lui seul donc pour clasher la province et vous demander si vous avez Internet chez vous je répondrai chaleureusement présent.

Est-ce que vous allez organiser un meetup sur place avec d’autres fans ?

Dans l’idée, en effet ce serait top de pouvoir trouver un moment où d’autres personnes habitant à Dallas, Houston ou San Antonio et les alentours puissent nous rejoindre. Après tout, nous sommes des passionnés situés aux quatre coins du monde, donc c’est trop cool de s’imaginer ensemble sur place ! Ceci étant dit, c’est là aussi plus facile à écrire qu’à faire. Un groupe de 70 personnes auquel on ajoute un nombre inconnu de participants le temps d’un meetup, cela demande un lieu, pas mal d’organisation, et des limites horaires vu le programme déjà en place. Mais oui, nous avons noté la demande d’un meetup TrashTalk aux US, donc nous vous tiendrons évidemment au courant si quoi que ce soit se concrétise.

Est-ce que j’ai besoin d’un passeport ?

Vous me fatiguez déjà. Non, pas besoin de passeport, pas besoin de valise non plus. D’ailleurs pas besoin de venir physiquement ! Bien évidemment il vous faut un passeport en règle, et comme indiqué sur le site de Gate One Voyages « certains pays exigent que la validité du passeport soit supérieure à 6 mois après la date du retour ». Donc si vous n’avez pas de passeport valide, bougez-vous vite sous peine de vous prendre un gros stop à l’aéroport !



Y’a de l’administratif à gérer ?

Tous les voyageurs qui souhaitent partir aux États-Unis ont besoin d’un ESTA, un visa vous autorisant à entrer sur le sol de l’Oncle Sam. Au plus tôt ce sera réglé de votre côté, au plus tranquille vous dormirez pour s’éviter un coup de stress de dernière minute juste avant de boucler votre valise pour partir à l’aéroport. Spoiler, aucune exception n’est tolérée par la douane, même si c’est demandé gentiment comme Rob Pelinka quand il fait affaire avec Nico Harrison.

Je suis une fille et je souhaite voyager seule, c’est possible avec les Voyages TrashTalk ?

Bien sûr que c’est possible ! Tout le monde peut venir, et les systèmes de chambres ont justement été prévus en ce sens. D’où les propositions de chambres mixtes ou individuelles. Garçons, filles, mineurs accompagnés, majeurs dans la force de l’âge, fans des Bulls, fans des Pistons, tout le monde est le bienvenu.

Est-ce que c’est safe ? Parce qu’avec le président actuellement au pouvoir on dirait c’est pas top les USA

Le pays traverse effectivement une période de turbulences mais vous pouvez souffler un grand coup et retirez cette crainte : les voyages TrashTalk sont safe et vécus du début à la fin ensemble dans un cadre sécurisé, avec une équipe d’expérience habituée à voyager aux États-Unis avec un grand nombre de voyageurs. En respectant quelques consignes de sécurité données au préalable, c’est l’assurance de passer une semaine avec le sourire jusqu’aux oreilles et le coeur léger. Si Wemby fait valoir la bienveillance et la chaleur du peuple texan à la moindre occasion, il y a bien une raison.

Pourquoi vous limitez les Voyages TrashTalk à 70 personnes ?

C’est un point très important. La jauge du voyage : ce qu’il faut savoir avant tout, c’est qu’il s’agit de nos premiers Voyages TrashTalk et notre priorité est de nous assurer que chacun se sente membre d’un voyage privilégié. Vous le voyez depuis des années sur TrashTalk, nous réalisons avant tout des projets où le contact humain est primordial et la proximité est au coeur de nos préoccupations. Faire des grands cirques où on ne peut même pas se parler et interagir entre passionnés, ce n’est ni comme cela qu’on fonctionne, ni comme cela qu’on a prévu de fonctionner. Il nous tient donc à coeur de savoir que pour les 70 personnes présentes sur ce voyage, il y aura plusieurs temps privilégiés entre nous. C’est logique : si vous ouvrez une jauge à 200 personnes, ça peut être génial sur le papier mais il y a beaucoup plus de chances qu’on se retrouve dans un format d’usine. Et on ne souhaite pas cela. On veut être ensemble, du début à la fin du voyage. Est-ce que cela veut dire que la jauge restera bloquée à 70 personnes ad vitam eternam ? Non, encore une fois il s’agit d’un troisième Voyage TrashTalk. Donc si nous sentons, de retour en France, qu’il y a de la marge pour augmenter la jauge, nous le ferons. Mais à la seule condition que tout s’est bien passé, que personne ne s’est senti délaissé, et que l’expérience a été un succès pour chaque personne à bord. Et oui, si tout roule, on fera des voyages à plus grandes capacités.

Si j’ai d’autres questions, je fais comment ?

N’hésitez surtout pas à nous les poser, que ce soit auprès de Gate One Voyages sur leur compte Instagram ou leur site (adresse mail tout en bas), ou bien nous directement sur Instagram, Twitter ou en réponse à cet article.

En espérant avoir répondu à un maximum de questions, maintenant place à la préparation de ce super Voyage TrashTalk au Texas, à très vite pour celles et ceux qui ont répondu, et à bientôt pour de futures expériences tous ensemble !