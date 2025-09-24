Mesdames et messieurs ! L’heure est venue de vous présenter le nouveau Voyage TrashTalk. Attachez vos ceintures et redressez votre siège, TrashTalk et Gate-One Voyages s’associent à nouveau pour préparer le voyage de vos rêves ! Au programme, visite de Dallas, Houston et San Antonio, 7 jours et 6 nuits sur place, avec Bastien et Benoît qui vous feront découvrir la culture basket autour de 3 matchs NBA exceptionnels. C’est parti !

Après deux premières éditions réussies sur la Côte Est, pourquoi ne pas aller un peu plus loin cette année ?

En début d’année, 70 génies ont eu la possibilité de participer au deuxième Voyage TrashTalk. Direction New York et Boston, visite de playgrounds, dégustation de cookies, balades culinaires et autres surprises sur place, tout cela entre trois matchs de NBA exceptionnels dont la visite du Thunder au Madison Square Garden et la découverte du TD Garden et de ses Celtics champions en titre. L’occasion d’en prendre plein les yeux, de voir le futur champion NBA ainsi que le MVP + MVP des Finales, et de repartir avec des étoiles en bonus.

Oui, cette deuxième édition en janvier 2025 était encore un très grand succès.

C’était donc une évidence pour nous : il fallait remettre les couverts avec les copains de Gate-One.

Pour rappel, Gate-One Voyages est une agence de voyage spécialisée dans les grands événements sportifs et notamment le partenaire privilégié de la Fédération Française de Basketball depuis 2009. Autant vous dire qu’on a vite sympathisé, et qu’après l’organisation remarquable d’un premier voyage, on s’est tout de suite sentis entre de très bonnes mains. Logistique, peaufinage des détails, passion de la tête aux pieds, tout ce qu’on aime chez TrashTalk.

La question n’était donc pas avec qui bosser, mais plutôt quel type de programme proposer ?

Et bien pour ce Voyage TrashTalk volume 3, nous avons décidé… d’aller encore plus loin.

Dallas, Houston et San Antonio, welcome to Texas !

Ambiance 100% texane, trois villes dans un même voyage, trois franchises légendaires dans la même semaine.

🚨 TRASHTALK ORGANISE LE VOYAGE DE L’ANNÉE !!! 😱✈️

🇺🇸 WELCOME TO TEXAS, AVEC 3 MATCHS NBA SUR PLACE !! 🔥

🏀 MAVS – ROCKETS

🏀 ROCKETS – SUNS

🏀 SPURS – LAKERS

✈️ VOL + HÉBERGEMENT

🚀 VISITE DE LA NASA

🗓️ DU 2 AU 9 JANVIER

➡️ INFOS + RÉSERVATIONS : https://t.co/x31JGSbnW3 pic.twitter.com/YBoO89qlWB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2025

C’est quoi le programme ?

On est là pour mater de la NBA sur place, avec 3 matchs hyper alléchants !

C’est peu dire si on a trié et trié et classé les meilleurs matchs au sein du calendrier NBA. Ce qu’on voulait, c’était surtout de proposer les affiches de basket les plus excitantes, tout en ayant de la star, du spectacle, de la compétitivité, et si possible avec une touche de joueurs Français. Et c’est ce qu’on a trouvé, dans les quelques jours séparant le 2 au 9 janvier 2026.

Dallas Mavericks vs Houston Rockets : un gros derby texan !

Houston Rockets vs Phoenix Suns : les retrouvailles entre KD et son ancienne équipe !

San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers : le King et Luka de passage chez Wemby !

On commence avec une ambiance bien barbecue, bien chapeau de cowboy. Le first pick Cooper Flagg va découvrir les rivalités locales avec AD et Kyrie Irving pour l’entourer mais Alperen Sengun et les Rockets (2èmes de l’Ouest l’an dernier) comptent bien faire mieux avec Kevin Durant, la signature vedette de la Free Agency 2025. Deux jours plus tard, on sera au pays des Fusées pour le retour de Jalen Green et de Dillon Brooks en ville. Qui de KD ou de Devin Booker aura le dernier mot ? Pour finir en beauté, direction San Antonio pour assister à l’une des affiches de l’année entre les Spurs et les Lakers. Potentiellement le dernier match de LeBron James au Frost Bank Center avant de prendre sa retraite, Luka Doncic pour prendre la relève et un Victor Wembanyama gonflé à bloc pour montrer qui est le nouveau visage de la NBA. Dans le jargon, on appelle ça du caviar !

Autour de ces 3 matchs, le programme sera riche et chargé : balade dans Dallas, Houston et San Antonio, visite du Forth Worth Stockyards et de la NASA, Soirée TrashTalk surprise sur place, conseils en dégustation locale, discussions basket interminables sur le River Walk, sans oublier les transferts en bus entre les 3 villes, ainsi que des cafés protocolaires le matin pour débriefer l’actualité en NBA !

Qu’est-ce qui est inclus ?

Commençons par les infos essentielles de ce séjour entre Dallas, Houston et San Antonio.

Le voyage se déroulera du 2 janvier au 9 janvier 2026, à cocher dans votre agenda.

7 jours et 6 nuits intenses pour vivre l’expérience texane à 100%, avec la présence de Bastien et Benoît de TrashTalk et d’un guide Gate-One dès le vol en avion pour mettre l’ambiance et vivre ce trip en famille.

Mais la liste des prestations incluses va bien au-delà, on vous laisse justement checker le menu royal ci-dessous :

Vols depuis Paris (Dallas en direct à l’aller – San Antonio avec escale au retour) avec bagage en soute

Billets pour les 3 matchs NBA du programme

Hébergement 2 nuits à Dallas, 1 nuit à Houston, 3 nuits à San Antonio incluant les petits-déjeuners

Transfert aéroport/hôtel aller-retour

Accompagnement de Bastien et Benoît de TrashTalk + 1 guide Gate-One

1 Soirée TrashTalk surprise

Visite de la NASA et du Fort Worth Stockyards

Fan experience et surprises au programme !

Comment s’inscrire ?

Très belle question, très simple réponse.

Il suffit de foncer sur ce lien, qui vous envoie vers le site de Gate-One Voyages.

Les 70 places sont proposées sur la base du premier arrivé premier servi, donc si vous avez envie de voir les Mavericks, les Rockets, les Suns, les Spurs, les Lakers et 3 salles de cowboys, ne tardez pas trop à poser vos congés !

En chambre quadruple, en double ou en solo, toutes les options de logement sont possibles et vous serez toujours bien accompagnés par TrashTalk et Gate-One afin de vivre une expérience de rêve dans le berceau du basketball.

Alors, qu’attendez-vous pour vivre le voyage de l’année avec nous ? On reste à dispo si vous avez des questions, et on se prépare déjà pour vivre une folie tous ensemble !