Charlotte Hornets, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. La franchise qui poursuit la série, ce mercredi ? Les Charlotte Hornets, fidèles à leur position de nullards à l’Est.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

On a eu de beaux flashs individuels, avec un LaMelo Ball toujours spectaculaire sur le terrain… quand il a joué. Un Brandon Miller dont on ne peut que saluer le niveau de jeu et le talent… quand il était effectivement apte à fouler le terrain. Une belle histoire en la personne de Moussa Diabaté, tricolore qui a fait sa place dans la raquette à coup de rebonds captés à la pelle. Et c’est à peu près tout. Oui, la saison 2024-25 des Hornets n’est pas bonne en plus d’être absolument l’inverse de mémorable. Des blessures à la chaîne, qui ont concerné tant les cadres du groupe (LaMelo, Brandon Miller) que les plus jeunes, Tidjane Salaün en tête. Pourtant plein de bonnes intentions, le rookie formé à Cholet Basket n’a pas pu se montrer à la hauteur de ce qu’il, et nous aurions voulu.

Les Hornets, c’est aussi un transfert raté de Mark Williams aux Lakers en raison d’un échec de la visite médicale, dossier qui a fait grand bruit durant l’hiver. Enfin, c’est un échec de la saison sur le plan collectif car Charlotte – 3e pire bilan de la saison – a chuté lors de la Lottery NBA et s’est vu attribuer le 4e choix de la Draft 2025. On vous l’avait dit, on est loin du mémorable. Et en plus, Miles Bridges est toujours membre de la franchise, une grosse ganache de vomi sur un gâteau au caca.

Le marché de l’été

Ils partent : Josh Okogie, Jusuf Nurkic, Vasilije Micic, DaQuan Jeffries, Keyontae Johnson, Marcus Garrett, Seth Curry, Mark Williams

Josh Okogie, Jusuf Nurkic, Vasilije Micic, DaQuan Jeffries, Keyontae Johnson, Marcus Garrett, Seth Curry, Mark Williams Ils prolongent : Tre Mann

Tre Mann Ils arrivent : Collin Sexton, Mason Plumlee, Spencer Dinwiddie, Pat Connaughton, Kon Knueppel (rookie), Liam McNeeley (rookie), Sion James (rookie), Ryan Kalkbrenner (rookie), Drew Peterson (two-way contract), Antonio Reeves (two-way contract)

Une belle petite intersaison pour les Hornets, en termes de quantité de mouvements. Josh Okogie, Jusuf Nurkic et Vasilije Micic sont envoyés ici et là pour renforcer les lignes extérieures à coup de Collin Sexton et de Pat Connaughton. Spencer Dinwiddie dépose également ses bagages, on veut toujours avoir une option fiable sur les postes 1 et 2 quoi qu’il arrive.

À l’intérieur, c’est moins solide avec uniquement l’arrivée de Mason Plumlee à signaler, bien que Ryan Kalkbrenner soit aussi arrivé et que son potentiel soit particulièrement intrigant. On attend d’en voir plus, mais ça promet.

L’effectif 2025-26 des Hornets

Meneurs : LaMelo Ball, Tre Mann, Spencer Dinwiddie K.J. Simpson

Tre Mann, Spencer Dinwiddie K.J. Simpson Arrières : Collin Sexton , Kon Knueppel, Pat Connaughton, Antonio Reeves

, Kon Knueppel, Pat Connaughton, Antonio Reeves Ailiers : Brandon Miller, Josh Green, Nick Smith Jr, Liam McNeeley, Drew Peterson

Nick Smith Jr, Liam McNeeley, Drew Peterson Ailiers-forts : Miles Bridges, Grant Williams, Tidjane Salaün

Grant Williams, Tidjane Salaün Pivots : Mason Plumlee, Moussa Diabaté, Ryan Kalkbrenner

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Il y a beaucoup (beaucoup) d’extérieurs dans cette équipe. À l’intérieur, ça ne se bat pas des masses et c’est à priori une bonne chose pour nos deux tricolores, Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, qui pourraient jouir de responsabilités élargies dès l’entame de la saison.

Pour le secteur extérieur, c’est en revanche une autre affaire : le management a décidé de se prémunir au maximum des blessures en se gavant sur les postes 1 et 2. Être compétitif même sans LaMelo et/ou Brandon, telle est l’idée. Pour Charles Lee, c’est un confort mais aussi un sacré casse-tête, car il faudra réussir à contenter tout le monde lorsque qu’il n’y aura pas d’absents. Tout en n’oubliant pas d’accorder les tickets temps de jeu nécessaires à Kon Knueppel, Ryan Kalkbrenner et Liam McNeeley, les rookies sélectionnés par la franchise lors de la Draft 2025.

Les noms présents dans la liste ci-dessus sur la ligne arrière sont néanmoins toujours attrayants sur le marché, pour une partie d’entre eux. Il sera possible de s’ajuster à la mi-saison et de pourquoi pas faire quelques plus-values.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Hornets à suivre

LaMelo Ball et Brandon Miller, évidemment.

Deux joueurs qui peuvent prendre totalement feu et envoyer les tirs comme si l’arceau était grand comme une piscine. Deux spots vraiment bons (ça peut vite aller taper dans le 50 et plus en points), mais assez incertains sur le plan de la disponibilité. Souvent blessés, ils ne sont pas des valeurs sûres lorsqu’il s’agit de se réveiller le matin et de découvrir que notre pick n’a pas joué en raison d’un souci de dernière minute.

Pour autant, s’ils sont dispo et en bonne santé, ça sent le bon plan : les équipes ont tendance à manager un peu leurs effectifs lorsqu’elles affrontent des équipes moins solides, et ça c’est tout bonus pour votre TTFL !

Qu’attendre des Hornets cette saison ?

Enfin un peu droit à une forme de constance physique ? Un groupe qui se blesse un peu moins, qui prend un peu plus de matchs, car mine de rien, LaMelo Ball pourrait être un joueur fortement courtisé l’été prochain en cas de nouvelle saison à oublier sur le plan sportif. Ce qui nous inquiète à Charlotte, en dehors du fait que personne n’ait encore décoché une mandale de l’espace à Miles Bridges, c’est bien l’état de santé des troupes. La matière est là, en termes de talent et de potentiel, pour créer quelque chose de sympathique.

Et enfin, les Hornets possèdent une base de joueurs confirmés en NBA pour tenir la baraque tous les soirs. Dinwiddie, Sexton, Connaughton, Plumlee… Autant de noms qui ont le vécu, qui ne font pas trop d’erreurs balle en main. De quoi apporter de la constance physique, mais aussi en termes de niveau de jeu.

On attend beaucoup des jeunes comme Kon Knueppel, excellent shooteur qui devrait apporter son lot de soucis aux défenses adverses lorsqu’il sera démarqué derrière l’arc. Tidjane Salaün, que l’on a mine de rien assez « peu » vu en raison de ses pépins physiques l’an passé, doit prouver à la NBA qu’il est au niveau pour elle sur la durée. Ici, on a aucun doute. Liam McNeeley, Sion James et Ryan Kalkbrenner auront aussi une belle carte à jouer.

De quoi casser cet éternel recommencement qui dure depuis bien trop longtemps en Caroline du Nord ? On a envie d’y croire, même s’il s’agira plus d’un one shot que d’un vrai projet, car ce dernier n’a pas trop de tête vu le déséquilibre. Le pronostic est difficile à faire, car tout peut bien se passer comme être un vrai désastre de blessures et de défaites. On fait le pari d’une saison encore moyenne, qui rêvera d’un Play-in comme on rêve d’un café à 4h30 du matin.

Le pronostic du rédacteur : 29 victoires – 53 défaites

