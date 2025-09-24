Tidjane Salaün, Moussa Diabaté : qu’attendre des tricolores cette saison chez les Hornets ?

Deux joueurs tricolores qui ont eu des fortunes assez diverses l’an passé à Charlotte. Tidjane Salaün a été la source de certains doutes, avant de gagner en confiance… mais en navigant malheureusement entre les blessures. Moussa Diabaté, belle surprise qui s’est taillé une belle réputation de solide rebondeur. Cette saison, tous deux partagent un effectif commun : s’imposer durablement dans la rotation des Hornets.

Tidjane Salaün est sans doute face au plus grand défi de sa carrière. Un défi qui ne doit pas pour autant lui mettre de pression, mais qui demande un sérieux dont on sait qu’il est capable de faire preuve. Cette saison, il doit s’imposer comme un élément fort de l’effectif des Hornets. L’an passé, il nous a d’abord un peu frustré, même si d’excellentes soirées ont eu lieu en première partie de saison.

La raison ? Un jeu cantonné derrière l’arc, et des pourcentages au tir assez moyens qui ne lui permettent pas d’immédiatement sécuriser une place dans l’effectif. Pourtant, Charles Lee le sait, comme nous le savons après avoir vu Tidjane bosser de près à Cholet : ce jeune est un malade de travail. Il défend proprement, ne commet pas trop d’erreurs. Pour autant, il manque un déclic. Celui qui lui permettra de jouer en prenant du plaisir. On l’a beaucoup senti tendu, plus focalisé sur l’idée de ne pas faire d’erreur que de faire avancer le travail de l’équipe. Attention, on parle d’un jeune de 19 ans qui débarque dans la meilleure ligue du monde, et c’est juste normal.

Dans cette optique, les Hornets l’envoient faire ses classes en G League, au Greensboro Swarm durant l’hiver. Un passage qui lui a permis de mieux appréhender la dimension physique du jeu outre-Atlantique. À son retour en NBA, la différence est notable : Tidjane met enfin des brins, est capable d’aller finir au cercle. Il manque encore de la réussite, mais on tient enfin la confiance qu’on recherchait.

Le gros souci qui a freiné le travail, c’est la constance. Tidjane s’est blessé, n’a pas pu enchaîné les matchs. Se blesser c’est aussi effectuer un travail psychologique important pour ne pas basculer à nouveau du mauvais côté.

Tout ça pour dire que cette saison, on attend donc un Tidjane entreprenant, qui saisit d’emblée l’opportunité qu’on lui donne. Pour mettre la G League dans la boîte à souvenirs, pour que Charles Lee lui donne le temps de jeu qu’un numéro 6 de Draft en saison sophomore mérite. Tidjane est bourré de qualités, il en est largement capable et on croit plus que solidement en lui !

De son côté, Moussa Diabaté a lui eu une courbe montante. Arrivé chez les Hornets comme option supplémentaire au poste 5 en cas de pépin, il s’est imposé comme un rebondeur de premier choix, doublé d’un bel impact offensif. Un ensemble de qualités qui lui ont permis d’enchaîner les double-doubles et de vite gagner en temps de jeu et en ballons touchés en attaque. Les stats suivent, et l’opportunité est plus grande cette saison : prendre un rôle de titulaire ?

Les Hornets ont certes recruté Mason Plumlee, mais ce dernier n’est pas non plus un barrage infranchissable. De plus, Moussa pourra profiter de son expérience pour gagner encore en niveau de jeu. Derrière lui, en compétition ? Ryan Kalkbrenner, rookie qui pourrait étonner. La place est loin d’être faite, la franchise tient aussi des enjeux forts dans le développement de ce dernier. Pour Moussa, l’essentiel est d’abord de continuer à performer à ce niveau, qui pourrait être un facteur d’attraction important pour d’autres franchises dans un futur proche.

En gros ? Les deux tricolores de Charlotte sont à la croisée des chemins. Tout est là pour qu’ils prennent le bon, et continuent leur carrière aux États-Unis avec plus de responsabilités. On sera là pour les accompagner et les encourager, modeste mais sincère contribution.