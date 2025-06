Mike Brown en pole position pour rejoindre le banc des Knicks ?

Toujours en quête d’un coach pour leur banc, les Knicks semblent apprécier le profil de Mike Brown. L’ancien entraineur des Kings a obtenu un second entretien à New York. Aura-t-il le poste ?

Les Knicks s’apprêtent à débuter leur Free Agency 2025 sans entraineur. Pas exactement le meilleur scénario du monde mais visiblement les protégés de James Dolan prennent leur temps pour trouver le meilleur profil. Beaucoup de noms ont déjà été mentionnés et selon Shams Charania d’ESPN, celui de Mike Brown revient beaucoup dans les couloirs du Madison Square Garden.

Mike Brown will have a second meeting with the New York Knicks for their head coaching job and has emerged as a strong candidate, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Selon l’insider, le double entraineur de l’année (2009 et 2023) va obtenir un second entretien avec les dirigeants newyorkais. Cela ne veut pas dire qu’il aura le poste à coup sûr mais Shams estime qu’il est un candidat sérieux pour le banc des Knicks. On ne serait pas surpris de voir le nom d’autres candidats arriver prochainement sur la table, comme celui de Michael Malone, libre depuis son départ de Denver et originaire de New York. James Borrego avait aussi obtenu un entretien il y a quelques jours.

Source texte : ESPN