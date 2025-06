Free Agency : Joe Ingles de retour pour un an chez les Wolves

Vétéran de 37 ans, Joe Ingles n’en a pas encore fini avec la Grande Ligue. L’ailier aujourd’hui plus mentor que vrai joueur, vient de signer un nouveau contrat d’un an avec les Wolves, il y a encore de l’expérience à transmettre à ces jeunes Loups du Minnesota.

Pas la signature du siècle dans cette Free Agency, mais un nom qui résonnera quand même à l’oreille de bon nombre d’entre vous. Malgré son âge avancé, Joe Ingles sera bien de retour à Minneapolis pour une deuxième saison consécutive, sa douzième en carrière.

Free agent forward Joe Ingles intends to sign a one-year, $3.6 million deal to return to the Minnesota Timberwolves, sources tell ESPN. Wolves officials negotiated the deal with Mark Bartelstein of @PrioritySports to bring Ingles back for his 12th NBA season. pic.twitter.com/EHUd73sf9u

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Loin d’être un titulaire, voire même un joueur important de la rotation, Ingles reste certainement avant tout pour partager son expérience à une équipe des Loups qui a encore besoin de franchir des caps d’expérience.

3,6 millions l’année et malgré ses 0,8 points de moyenne par match, on reste sur de l’emploi moins fictif que certains politiques qu’on ne citera pas, la papate gauche australienne ne quittera pas la NBA cet été !

Source texte : Shams Charania