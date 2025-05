WNBA : A’ja Wilson historique face aux Sparks de Kelsey Plum

Grosse nuit en WNBA avec cinq matchs et pas mal de choses à en tirer. Le Fever de Caitlin Clark dans la sauce, New York et Minnesota toujours invaincus, des Françaises plutôt discrètes mais surtout A’ja Wilson qui fait pleuvoir des records pour ses premières retrouvailles avec Kelsey Plum. On vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit :

Indiana Fever – Connecticut Sun : 83-95

: 83-95 Washington Mystics – New York Liberty : 63-85

: 63-85 Las Vegas Aces – Los Angeles Sparks : 96-81

– Los Angeles Sparks : 96-81 Phoenix Mercury – Minnesota Lynx : 71-74

: 71-74 Seattle Storm – Atlanta Dream : 87-94

Avant de se pencher sur ce qui était certainement le choc de la nuit, petit résumé de ce qui s’est passé autour.

Ça commence à devenir très compliqué pour le Fever, privé de Caitlin Clark, qui vient d’enchaîner une troisième défaite consécutive contre le Connecticut Sun, qui lui n’avait pas gagné un seul match jusque-là. Frustrant pour les joueuses d’Indiana, pourtant à l’origine d’un énorme run dans le dernier quart, mais ce n’était pas suffisant.

En revanche, du côté de New York et du Minnesota, on sourit beaucoup plus. Liberty et Lynx sont toujours invaincus avec six victoires. Meilleur démarrage depuis 1997 pour l’équipe de la Big Apple derrière une Sabrina Ionescu à 28 points cette nuit, tandis que Minnesota s’est défait du très sérieux Mercury, quasi au buzzer. Tout roule pour les deux leaders de la ligue !

🌟 TOP PERFORMERS AND FINAL SCORES 🌟

Sabrina Ionescu dropped 28 PTS, 5 AST, 4 3PM to lead the New York Liberty to a franchise-best start to the season since 1997 (6-0)!#WelcometotheW pic.twitter.com/kVMIRLMigo

— WNBA (@WNBA) May 31, 2025

Enfin, Rhyne Howard et Allisha Gray ont permis au Dream d’Atlanta de venir à bout du Storm avec leurs 61 points en cumulé. Seattle a pourtant mené une bonne partie du match avant de s’effondrer au milieu du troisième quart. Cinquième victoire de la saison pour le Dream, qui reste dans le short du Liberty au classement de la Conférence Est.

Tout ceci nous mène au dernier match de la soirée : le choc entre les Las Vegas Aces et les Los Angeles Sparks. C’était le premier match de Kelsey Plum face à son ancienne équipe, elle qui a été transférée en janvier dernier dans un blockbuster trade contre Jewell Loyd. Malheureusement pour l’internationale américaine, le retour ne fut pas triomphant.

Les Aces de Vegas ont largement dominé la partie, comptant même jusque 24 unités d’avance avant la fin du troisième quart. Une démonstration nette et sans bavure. Les 17 points de Kelsey Plum ont été inoffensifs (6/19 au tir), et les Sparks continuent leur début de saison très compliqué avec un bilan de 2 victoires pour 5 défaites après sept matchs. La sauce ne prend toujours pas.

En même temps, difficile de remporter un match quand une triple MVP te sort une aussi grosse performance face à toi. A’ja Wilson a ÉCRASÉ la concurrence sur cette rencontre avec une ligne statistique historique : 35 points à 12 sur 18 au tir, 13 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions, 3 contres, et des records à ne plus savoir qu’en faire.

Première joueuse de l’histoire WNBA à faire un match à plus de 35 points, 10 rebonds, 3 contres et 3 interceptions.

Première joueuse également à réaliser plusieurs matchs en 35/10/5 minimum.

Égale Sylvia Fowles au nombre de performances à plus de 20 pions et 10 rebonds avec 77 occurrences, seule Tina Charles fait mieux avec 103.

Et enfin, égale Breanna Stewart au plus grand nombre de matchs à minimum 35 puntos et 10 rebonds.

Une partie de l’histoire de la WNBA s’est écrite hier soir, et c’est signé A’ja Wilson.

Milestones on milestones for the 3x M’VP!

In tonight’s win vs. the Sparks, A’ja Wilson:

🚨 Became the first player in WNBA history to total 35+ PTS, 10+ REB, 3+ STL, and 3+ BLK in a game

🚨 Became the first player in WNBA history to total multiple games with 35+ PTS, 10+ REB… pic.twitter.com/DefvpZDkVR

— WNBA (@WNBA) May 31, 2025

Côté Françaises, pas d’énormes perfs à se mettre sous la dent. Bria Hartley s’est montrée clutch en inscrivant les 6 points de sa rencontre dans le dernier quart pour la première victoire du Sun cette saison. Marine Johannès a vraiment galéré avec son shoot, 1 sur 8 pour elle face aux Mystics. Marieme Badiane n’a toujours pas inscrit ses premiers points de la saison pour le Lynx, la faute à un tout petit temps de jeu (3,6 minutes par match en moyenne).

Enfin, Gabby Williams a malheureusement perdu trop de ballons (7) face à Atlanta pour mener les siennes à la victoire malgré ses 14 points, pendant que sa coéquipière Dominique Malonga se contente toujours du peu de minutes qu’on lui offre. 4 points en 9 minutes pour le second choix de la Draft 2025.

