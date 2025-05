Zion Williamson (Pelicans) accusé de viol par son ex-petite amie

Selon le Daily Mail, qui s’est procuré des documents auprès de la cour de justice de Los Angeles, Zion Williamson est poursuivi par son ex-petite amie pour viol et agression physique. On fait le point.

Jane Doe, ex-petite amie de Zion Williamson, avec qui le joueur des Pelicans a entretenu une relation entre 2018 et 2023, a porté plainte contre ce dernier pour viol et agression physique. Dans un communiqué fourni par ses avocats, le camp de la plaignante explique ne pas vouloir que l’affaire devienne un feuilleton médiatique.

“Nous et notre cliente ne souhaitons pas que cette histoire s’étale dans la presse. Toutefois, je dirai qu’il s’agit d’une affaire très sérieuse, comme le reflète la plainte déposée auprès du Comté de Los Angeles. Notre cliente attend désormais le procès pour obtenir justice.”

La victime présumée explique – au travers des éléments recueillis par le Daily Mail dans la plainte consultée – qu’elle aurait subi des violences physiques, psychologiques, l’ayant poussé à “avoir peur pour sa vie” selon le dossier.

Zion Williamson has been accused of rape and physical abuse in Los Angeles by a Jane Doe claiming to be his former girlfriend, per @DailyMail

“In addition to two specific rape allegations, the New Orleans Pelicans power forward is accused of a continuing pattern of ‘abusive,… pic.twitter.com/XllORs1UXH

Dans un communiqué publié quelques heures plus tard par les avocats de Zion Williamson, le camp du joueur a lui expliqué que ces accusations étaient infondées et qu’une autre plainte serait déposée pour diffamation et tentative d’extorsion.