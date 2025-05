Victor Wembanyama a reçu le trophée de meilleur contreur de la saison en NBA

C’est officiel, Victor Wembanyama a remporté le DPOY trophée du meilleur contreur de la ligue. Lot de consolation pour notre Wemby national qui réalise quand même l’exploit de recevoir cette distinction, en n’ayant disputé que 46 petits matchs.

Victor Wembanyama aurait dû devenir le Défenseur de l’Année 2025. Sans aucune réelle concurrence à la mi-saison, le pivot français s’est malheureusement fait saboter par une thrombose veineuse à l’épaule droite, l’écartant des terrains pour le reste de la saison, après seulement 46 rencontres disputées.

Mais Victor a eu le droit a un léger lot de consolation cette nuit, lorsque son coach Mitch Johnson lui a apporté un trophée un peu particulier, celui du meilleur contreur de la Grande Ligue.

Congratulations, @wemby 🏆

In just 46 games, Victor led the NBA in blocks this season 👏 pic.twitter.com/kWre3JqxeZ

— San Antonio Spurs (@spurs) May 30, 2025

176 contres au total cette saison pour l’Alien, son poursuivant Brook Lopez en a fait 28 de moins… avec 34 matchs de plus. Une telle domination avec aussi peu de matchs, ça ne devrait pas être normal, Wemby prouve encore une fois à quel point il est hors-norme.

Si vous vouliez une preuve qu’il méritait son DPOY avant sa blessure, en voilà une parmi tant d’autres, mais ça nous étonnerait que cette simple distinction suffise au poste 5 des Spurs. Selon les dernières informations, il devrait être à 100% pour commencer la saison prochaine, alors on vise quoi ? Une saison à 300 contres ? Le record de Mark Eaton avec 456 blocks en une saison ? Sortez vos pronostics !