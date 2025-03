Dominé par Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder dimanche soir, Nikola Jokic a répondu en patron cette nuit, lui qui se livre un duel monumental avec SGA pour le titre de MVP cette saison. Son coach Michael Malone n’a pas hésité à plaider en faveur du dossier de son joueur après le match.

35 points, 18 rebonds, 8 passes, à 15/20 au tir et avec la victoire 140-127 au bout.

Autant Shai Gilgeous-Alexander a marqué des points dans la Course au MVP dimanche, autant Nikola Jokic a remis les pendules à l’heure lundi dans l’Acte II. Michael Malone a profité de l’occasion pour mettre sur la table tous les arguments qui devraient – selon lui – permettre au Joker de décrocher un quatrième titre de MVP.

“Mon point de vue est le suivant : si vous ne saviez pas que Nikola a gagné trois MVP, et si je mettais le Joueur A et le Joueur B l’un à côté de l’autre et que vous n’aviez aucune idée de quel joueur possède un triple-double de moyenne, qui est dans le top 3 dans les trois catégories statistiques majeures, qui réalise des choses qui n’ont jamais été faites, ce gars-là gagne le MVP 10 fois sur 10.”

Traduction : la seule chose qui peut empêcher Nikola Jokic de repartir une nouvelle fois avec le plus prestigieux des trophées individuels, c’est la fatigue des votants et le fait qu’on prend peut-être le Joker un peu trop pour acquis. Un quatrième titre de MVP en cinq ans propulserait Jokic dans une classe avec Bill Russell et LeBron James.

Sans vouloir manquer de respect à Shai Gilgeous-Alexander, que Malone considère comme un candidat très méritant aussi, le coach des Nuggets a également rappelé que l’année où Jokic a fini deuxième du MVP derrière Joel Embiid (2023), les Nuggets étaient premiers de l’Ouest. Une façon de répondre à l’argument des bilans collectifs, largement à l’avantage de SGA.

Au final, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander ont tous les deux des magnifiques dossiers de MVP, et le vainqueur méritera quoi qu’il arrive son trophée. Il reste désormais une vingtaine de matchs pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

“Je pense que je joue le meilleur basket de ma vie. Si c’est suffisant, c’est suffisant. Si ce n’est pas le cas, SGA le mérite. Il est vraiment incroyable.” – Nikola Jokic

