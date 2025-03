NCAA : Maxime Raynaud sélectionné dans la All-ACC First Team

L’heure des récompenses a sonné pour Maxime Raynaud. Le Français de Stanford a été retenu dans la All-ACC First Team après une saison exceptionnelle achevée en double-double de moyenne. Mérité !

20,1 points et 10,9 rebonds de moyenne par match, leader du pays au nombre de double-doubles (23) et nouveau recordman de la catégorie sur une saison dans l’histoire de son université. Voici quelques statistiques qui témoignent de l’impact de Maxime Raynaud en NCAA pour sa senior year à Stanford. Pour le plaisir, on en rajoute une petite dernière. Depuis 2002-03, ils ne sont que trois joueurs à avoir tourné en 20/10 avec plus de 50 tirs primés sur une saison au sein d’une power conference (4 meilleures conférences du pays) : Carmelo Anthony, Kevin Durant et Maxime Raynaud. Notre Frenchie est en bonne compagnie et c’est de bon augure à quelques mois de la Draft NBA 2025.

Joueur incontournable sur les parquets universitaires cette année, Maxime Raynaud était aussi dans la course au titre de Player of the Year au sein de la Conférence ACC. Les résultats ont été dévoilés cette nuit et le Parisien termine deuxième des votes derrière le futur numéro 1 de Draft, Cooper Flagg, annoncé comme un talent générationnel. Le pivot passé par Nanterre se consolera avec une sélection dans la All-ACC First Team avec 392 points sur 400 possibles, en compagnie de Cooper Flagg, Chucky Hepburn, Chase Hunter, et Hunter Sallis.

La semaine dernière, Raynaud avait déjà été récompensé avec le Skip Prosser Award qui récompense le meilleur étudiant-athlète de la Conférence ACC. Une distinction qui prouve que le Frenchie en double cursus à Stanford (maths et computer science) a la tête bien faite en plus d’être dominant sur les terrains de basket.

Le champion d’Europe U20 a une belle cote de popularité auprès des scouts NBA et son nom est régulièrement cité en début de second tour dans les mock draft 2025. Avec son profil de stretch-five très moderne et gros rebondeur, Maxime Raynaud devrait se faire une petite place dans un roster NBA. Mais avant de penser au monde des pros, le pivot de 21 ans a un dernier défi à relever en NCAA : qualifier Stanford pour sa première March Madness depuis 11 ans. Ce ne sera pas facile, mais il existe un chemin.

