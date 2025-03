Joueur incontournable en NCAA cette saison, Maxime Raynaud donne tout pour qualifier Stanford pour la March Madness. Leader du pays au nombre de double-doubles, le Français compile des statistiques hallucinantes rarement vues à ce niveau.

On vous en parle beaucoup depuis le début de la saison. Leader du Cardinal pour sa dernière année sur les bancs de la fac, le Parisien devrait être drafté en NBA cet été. Stretch-five capable de prendre feu de loin et dominant près du cercle, le numéro 42 s’est montré à de nombreuses reprises cette année. Véritable machine à highlights, à l’image de son putback qui a scellé la victoire de Stanford contre SMU ce week-end, Maxime Raynaud empile aussi les statistiques de glouton. 20,2 points (15è du pays, 2è de la Conférence ACC) à 34,4% d’adresse du parking, 10,9 rebonds (4è du pays, leader ACC), 1,7 assists et 1,2 contre ; l’intérieur est très productif. Il a battu le record de son université du nombre de double-doubles sur une saison et se retrouve à côté de noms très évocateurs.

Selon Josh Dubow d’Associated Press, aucun joueur évoluant dans une power conference (4 meilleures conférences du pays) n’avait compilé 586 points, 316 rebonds, 35 contres et 54 tirs primés lors d’une seule saison NCAA depuis Kevin Durant en 2006-07. On ne va pas vous refaire la carrière du Slim Reaper en quelques lignes mais on parle de l’un des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA qui flirte avec le Top 10 all-time de certains spécialistes. Le contexte est évidemment différent puisque KD était freshman (première année) et les intérieurs n’ont jamais eu autant de libertés pour s’écarter à 3-points qu’aujourd’hui. On peut tout de même célébrer la remarquable saison du Français qui dispose d’une belle cote auprès des scouts NBA à moins de quatre mois de la Draft.

Il est important de préciser que Maxime Raynaud réalise ces chiffres dans une équipe de Stanford compétitive (19 victoires et 10 défaites, 11-7 en ACC) qui peut toujours se qualifier pour la March Madness au sein de l’une des meilleures conférence du pays. Parmi les gros coups du Cardinal cette saison, la victoire à Chapel Hill contre North Carolina sur un game-winner de Jaylen Blakes restera un grand souvenir tout comme le match de samedi lors duquel le champion d’Europe U21 a largement brillé contre un concurrent direct en ACC.

Maxime Raynaud 🇫🇷 réussit sa dernière à domicile avec Stanford pour la senior night 🌲

🔹26 points

🔹11/20 au tir

🔹2/5 de loin

🔹4 rebonds

Devant ses parents, le Parisien a mené les siens vers une victoire précieuse contre SMU.pic.twitter.com/PWzyCcTyw2

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 2, 2025

