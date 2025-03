LeBron James intègre le club des 1000 victoires en saison régulière

Grâce à la victoire des Lakers face aux Clippers dans le derby, LeBron James a atteint un nouveau milestone dans son illustre carrière. C’est le 1000e match remporté par le King en saison régulière !

1000 matchs de saison régulière remportés ? Dur de vraiment se rendre compte de ce chiffre mais c’est l’équivalent de plus de douze saisons NBA ! James a donc remporté 1000 de ses 1547 matchs en carrière, soit un peu moins des deux tiers, c’est assez énorme.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on 1,000 career TOTAL WINS! pic.twitter.com/QdOGM8Dyvq

— NBA (@NBA) March 3, 2025

Dans l’histoire de la NBA, ils ne sont que quatre à avoir remporté autant de matchs : Tim Duncan, Robert Parish, Kareem Abdul-Jabbar et donc LeBron James. Toujours quatrième dans la hiérarchie, le King devrait vite grimper de quelques marches. Tim Duncan n’a qu’une victoire de plus en carrière et quatorze pour Parish. Selon les résultats des Lakers, Jabbar pourrait lui être dépassé la saison prochaine.

Fun fact : les Pelicans, dont le bilan est comptabilisé à partir de 2002, soit un an avant l’arrivée de LeBron en NBA, compte un peu moins de 850 victoires. Les Grizzlies, arrivés en 1995, sont eux à 1036 victoires.

Source texte : NBA