Paul George fait un break avec son podcast pour se concentrer sur les Sixers

Très critiqué et en-dessous de son niveau habituel cette saison, Paul George a décidé de faire un break avec les podcasts. L’ailier veut se concentrer sur la fin de saison des Sixers.

La fin de podcast P ? L’ailier de Philadelphie était plus connu pour ses émissions que ses performances sur le terrain ces derniers mois. Bonne nouvelle pour les fans, Paulo va mettre les micros de côté pendant quelques temps pour recharger les batteries et se concentrer sur sa santé physique et son équipe des Sixers.

Paul George vient de l’annoncer : il va faire un break des podcasts pour se recharger mentalement et se concentrer sur sa rééducation physique, dans le but d’aider les Sixers à remonter la pente.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 26, 2025

C’est une décision qui ne peut être que bonne pour Philly, avec un George qui a la tête enfin à 100% sur le parquet. Hasard ou coïncidence, dans la foulée de son annonce, il a réalisé son meilleur match depuis un mois, lors de la défaite face aux Knicks. Avec un Joel Embiid dont la fin de saison est plus qu’incertaine, les Sixers auront besoin d’un Paul George au sommet de sa forme pour espérer décrocher une place au Play-In Tournament puis en Playoffs au printemps. Malgré une série de 9 défaites de suite, ils n’ont que trois victoires de retard sur les Bulls, dixième. Il va falloir lancer un run rapidement pour espérer voir les Playoffs ailleurs que dans le canapé.

Source texte : Paul George, Podcast P