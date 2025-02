Kevin Durant se verrait bien jouer les JO 2028

Déjà médaillé d’or à quatre reprises aux JO, Kevin Durant n’en a peut-être pas fini avec Team USA. L’ailier semble chaud pour aller vivre une dernière expérience olympique en 2028, du côté de Los Angeles.

Et si Kevin Durant n’en avait pas fini avec la sélection américaine ? Contrairement à LeBron James ou Stephen Curry, KD pourrait bien enfiler de nouveau le maillot étoilé dans le futur. Invité du podcast de Draymond Green, Durant a ouvert la porte pour les JO 2028 avec Team USA.

“Il y a une chance. Mon objectif est de rester au niveau lorsque le moment sera venu. Ne me donnez pas ce rôle d’OG, ‘Viens juste pour être l’un des gars, et nous avons besoin de ta présence maintenant’. Je veux qu’on compte sur moi pour jouer des minutes. Vous avez besoin que je réussisse des tirs pour aider l’équipe. Donc, si je suis à ce niveau, je m’attends à être là. J’aimerais vraiment en faire partie, surtout si les Jeux olympiques se déroulent à Los Angeles.”

Une dernière médaille d’or à domicile pour KD avant de raccrocher les baskets ? En 2028, Kevin Durant filera sur ses 40 ans. Pour autant, et s’il garde un niveau proche de celui qu’il a actuellement, on imagine qu’il n’aura aucun problème à obtenir un spot dans le roster américain, ne serait-ce que pour les immenses accomplissements de son CV avec son pays. On rappelle que Kevin Durant est non seulement le meilleur scoreur de l’histoire de Team USA mais aussi le recordman des médailles olympiques pour son pays. (4 médailles d’or). Sa présence pourrait aider l’Oncle Sam à rafler une sixième médaille d’or d’affilée chez les garçons. Avec la compétition organisée à domicile, tout autre résultat sera de toute façon considéré comme un échec pour les Américains.

