Les résultats de la nuit

Wizards – Cavaliers : 124-134 (stats)

: 124-134 (stats) Hornets – Spurs : 117-116 (stats)

– Spurs : 117-116 (stats) Pistons – Sixers : 125-112 (stats)

– Sixers : 125-112 (stats) Nets – Heat : 102-86 (stats)

– Heat : 102-86 (stats) Hawks – Bucks : 115-110 (stats)

– Bucks : 115-110 (stats) Thunder – Raptors : 121-109 (stats)

– Raptors : 121-109 (stats) Suns – Jazz : 135-127 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Victor Wembanyama face aux Hornets : 16 points, 11 rebonds, 5 contres, 3 passes, 7/20 au tir, 1/9 à 3-points en 34 minutes.

Moussa Diabaté face aux Spurs : 9 points, 15 rebonds, 6 passes, 4/10 au tir en 33 minutes.

Tidjane Salaün face aux Spurs : 8 points, 5 rebonds, 1 contres, 3/4 au tir en 18 minutes.

Zaccharie Risacher face aux Bucks : 13 points, 3 rebonds, 6/10 au tir en 20 minutes.

Bilal Coulibaly face aux Cavs : 16 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 6/12 au tir, 2/4 à 3-points en 42 minutes.

Le(s) highlight(s) de la nuit

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

