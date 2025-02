La nuit des Français en NBA : Bilal Coulibaly noircit la feuille face aux Cavs

5 Français étaient sur les parquets NBA cette nuit. De Victor Wembanyama à Bilal Coulibaly, que retenir de la performance de nos tricolores ?

Les résultats de la nuit

Wizards – Cavaliers : 124-134 (stats)

: 124-134 (stats) Hornets – Spurs : 117-116 (stats)

– Spurs : 117-116 (stats) Pistons – Sixers : 125-112 (stats)

– Sixers : 125-112 (stats) Nets – Heat : 102-86 (stats)

– Heat : 102-86 (stats) Hawks – Bucks : 115-110 (stats)

– Bucks : 115-110 (stats) Thunder – Raptors : 121-109 (stats)

– Raptors : 121-109 (stats) Suns – Jazz : 135-127 (stats)

Victor Wembanyama

Pas un match à garder en mémoire pour Wemby (selon ses standards bien sûr), qui a fait son double-double avec encore un bon lot de contres mais son apport s’est moins vu sur le terrain. On s’attend à du mieux dès ce soir face au Magic.

Zaccharie Risacher

Performance très correcte pour Zach qui score 13 points en 20 minutes mais qui a progressivement disparu du match, ne disputant que 2 minutes dans le money time. On espérait le voir plus mis en avant avec la blessure de Jalen Johnson et le départ de De’Andre Hunter mais c’est pas gagné.

Moussa Diabaté

Une superbe copie de la part du nouveau pivot titulaire des Hornets. Agressivité, encore un wagon de rebonds et un poster sur Wemby. On adore !

Tidjane Salaün

De retour dans les bonnes grâces de Charles Lee, Tidjane a réalisé une entrée solide avec de l’envie et de l’adresse. À confirmer.

Bilal Coulibaly

Privé de son pote Alex Sarr, Bilal Coulibaly continue de faire grimper les chiffres tous les soirs. Un match plein pour l’ailier même si son entame enflammée au scoring nous avait laissé espérer un peu mieux niveau points.

Le programme NBA de ce soir