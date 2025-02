Devin Booker plante 47 points, les Suns miraculés face au Jazz !

Malgré les 47 points de Devin Booker, les Suns ne sont pas passés loin d’une défaite cette nuit. Il aura fallu un miracle signé Grayson Allen pour sauver la patrie Phoenix. On vous raconte tout ça ci-dessous.

Les fans de Phoenix sont passés par toutes les émotions cette nuit. Il y eut d’abord la fierté avec un Devin Booker qui a été honoré comme il se doit en tant que nouveau meilleur scoreur all-time des Suns.

Sans Durant ni Beal blessés, Booker a eu le feu vert pour faire honneur à son nouveau statut chez les Suns et il ne s’est pas manqué. Avec 47 points, 11 passes et 6 rebonds à 55% au tir, Armani a fait la totale aux défenseurs du Jazz. De quoi mettre les siens sur les bons rails et alors qu’il dépasse la barre des 40 points, Phoenix compte 13 points d’avance à 6 minutes de la fin. On se dit que ça va se finir tranquille mais Utah parvient à inverser la tendance avec un 13-0 en l’espace de 3 minutes !

La paire Kessler – Collier fait mal à Phoenix et ce dernier donne même 4 points d’avance au Jazz à 5 secondes du terme. Ça commence à sentir sacrément le sapin pour les Suns… Grayson Allen plante alors un 3-points qui redonne espoir aux siens. Markkanen ne tremble pas sur la ligne pour remettre +3 au compteur. Il reste 0,8 seconde à jouer.. La suite est insensée.

On pourrait appeler ça une Derek Fisher même si le contexte est un peu différent (celui du meneur des Lakers était un game winner), toujours est-il qu’Allen envoie tout ce beau monde en prolongation alors que le Jazz semblait avoir les deux mains sur la win. Ce coup sur la tête va détruire le Jazz, alors que Phoenix fait tomber les 3-points en prolongation avec deux tirs primés de Royce O’Neale et un autre de.. Grayson Allen. Avec 21 points et 7/14 à 3-points, l’ancien vilain petit canard de Duke est le héros du jour et il fait presque oublier le carton au scoring de son capitaine. C’est dire.