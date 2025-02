Sans Cade Cunningham, les Pistons enfoncent les Sixers (125-112)

Pourtant privés de Cade Cunningham, les Pistons ont donné la leçon cette nuit à une équipe des Sixers qui semble de plus en plus tendue à mesure que les semaines défilent. Malik Beasley a été impérial pour Detroit avec 36 points, nouveau record en carrière.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Une phrase bien connue en France mais qui visiblement ne fonctionne pas dans le Michigan. Si l’an passé une absence de Cade Cunningham aurait annoncé un massacre en règle des Pistons, cette version 2025 de Detroit a plus de ressources. Malgré le forfait de leur leader et la présence en face de trois All-Stars, les hommes de J.B. Bickerstaff ont step up en équipe pour infliger une correction à des Sixers qui ne tournent plus rond.

Alors que Philly ne met pas un pied devant l’autre, Detroit livre une première mi-temps de grande qualité. 21 passes décisives, déjà 4 joueurs au-dessus des 10 points dont Malik Beasley qui est déjà à 20.

Au retour des vestiaires, l’écart va même atteindre les 34 points en faveur des Pistons. Joel Embiid a beau se réveiller avec 20 points sur le seul troisième quart-temps, Philadelphie doit réaliser un miracle pour espérer s’en sortir. Revenu à -11 à 5 minutes de la fin, les Sixers reprennent espoir mais Jalen Duren puis surtout deux tirs primés de ce diable de Malik Beasley mettent un terme à tout suspense.

L’arrière a réalisé son record en carrière avec 36 points dont un superbe 9/19 à 3-points. Il a été bien secondé par Tobias Harris (22 points), qui s’offre un bon match face à son ex. Les fans de Philly doivent apprécier. Jalen Duren, plombé par les fautes, a aussi rendu une très belle copie.

La situation en Pennsylvanie devient vraiment compliquée. Cela fait donc 2 défaites de suite et 4 sur les 5 derniers matchs. Le retour des cadres ne semble pas relancer la machine et on a même eu droit à une grosse tension cette nuit entre Joel Embiid et Kelly Oubre Jr sur le banc. Ambiance..

