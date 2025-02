Les highlights de Stephon Castle (33 points) face aux Hornets

Les Spurs ont beau avoir perdu face aux Hornets cette nuit, Stephon Castle pourra lui prendre sa douche avec le sentiment du devoir accompli. Le guard de San Antonio a réalisé son meilleur match en carrière avec 33 points.

Redevenu remplaçant depuis l’arrivée de De’Aaron Fox aux Spurs, Stephon Castle ne perd pas le nord et continue sa progression impressionnante. Cette nuit face à Charlotte, le guard a été le meilleur joueur des Spurs et de loin. Alors que les siens s’effondraient vite dès le premier quart-temps, son entrée en jeu a permis de relancer la machine et de rester à bonne distance des Hornets.

Agressif vers le cercle, il est allé chercher de nombreux lancers (11), il a surtout incarné le leader des Spurs pendant une grande partie du match.

Il avait déjà 16 points à la pause. Un peu moins en vue dans le troisième acte, il a conclu avec un parfait money time, où il a relayé Devin Vassell et De’Aaron Fox au scoring. Feuille de stats finale : 33 points en 31 minutes, 10/15 au tir dont 3/5 de loin. Une perf qui méritait une meilleure fin mais le shoot de Fox est parti un poil trop tard pour l’emporter. Castle prouve en tout cas qu’il est de plus en plus digne de l’étiquette de favori pour le titre de Rookie de l’année. Avec ce genre de match, il va vite mettre la concurrence loin derrière.