Miles Bridges et les Hornets font chuter les Spurs au bout du suspense (117-116)

Longtemps en tête, les Hornets ont frôlé la défaite face à des Spurs à réaction et portés par un très bon Stephon Castle. Miles Bridges récupère la casquette de héros du jour avec son game winner à 2 secondes de la fin. (117-116)

Pour les stats de ce thriller, c’est par ici

LaMelo Ball de retour, les Français sortent les highlights

Bonne nouvelle pour ce Hornets – Spurs, LaMelo Ball est de retour en tenue après une semaine à soigner sa cheville. Le frangin de Lonzo est vite en jambes pour attaquer la raquette ou nous sortir quelques sucreries de sa composition (voir ci-dessous). Avec un Moussa Diabaté déjà chaud bouillant sous le cercle et une équipe des Spurs à la ramasse, c’est bien Charlotte qui prend les devants au tableau d’affichage.

Dans un match de trainard, San Antonio tente de grapiller son retard mais les Hornets semblent toujours avoir la parade. Au milieu de ce jeu du chat et de la souris, nos Français claquent quelques actions qui pourraient être hautes dans le Top 10 du matin. Wemby n’a même pas besoin de sauter pour contrer ses adversaires. Par contre, il est puni par son compatriote Moussa Diabaté avec un joli poster.

Le Show Stephon Castle

Côté Spurs, on s’attendait à voir la doublette Fox – Wembanyama au premier plan mais on est resté sur notre faim, les deux ne combinant pas si souvent que ça. Le premier a fait son match, en deux temps, et il a failli sauver les siens au finish. Wemby de son côté a plutôt déçu avec de mauvais pourcentages et un impact assez limité, même si la feuille de stats est encore bien noircie (16 points, 11 rebonds, 5 contres).

La belle surprise chez les Spurs, c’est surtout ce match référence de Stephon Castle, désormais considéré comme l’un des favoris pour le titre de Rookie de l’année. Avec 33 points, Mr Château a battu son record personnel et il a tiré les Spurs pendant tout le match, n’ayant jamais peur de prendre ses responsabilités. Sans son apport en première mi-temps, les Spurs auraient sans doute coulé à pic. Il est encore là pour tenter d’aller chercher la win avec 12 points dans le seul money time. Un très grand pas payé ce soir.

Miles Bridges délivre les Hornets, De’Aaron Fox un poil en retard

Si Charlotte a globalement dominé le match, le gros money time de San Antonio aurait pu tout changer avec la montée en puissance de Devin Vassell, un Stephon Castle toujours dans le rythme et un De’Aaron Fox clutch pour finir le boulot. Sur la corde raide, les Hornets sont passés proches de la rupture à plusieurs moments mais se sont arrachés pour l’emporter. Maladroit, LaMelo Ball a su astucieusement attirer la défense de San Antonio sur la dernière action avant de décaler Miles Bridges (25 points) dans le corner, lequel a remis les siens en tête alors que De’Aaron Fox venait de donner le lead aux Spurs. Avec deux secondes à jouer, le renard a déclenché en un éclair, faisant trembler la ficelle, mais la balle n’avait pas totalement quitté ses mains au moment du shoot, son panier a donc été refusé, au grand bonheur des fans des Hornets.