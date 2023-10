Preview des Indiana Pacers – saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Indiana Pacers, qui proposent pleins de belles promesses cette année. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation du jeune projet !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

35 victoires, 47 défaites, 11e de la Conférence Est. Avec aucune attente particulière en début de saison, les Pacers surprennent, comme souvent, la plupart des observateurs en finissant aux portes du play-in. Pas de quoi non plus sauter au plafond mais Indiana a tout de même joué le jeu en remportant pas mal de matchs pour une équipe jeune. Merci Tyrese Haliburton, entre autres.

Avec une première sélection All-Star en carrière, le prince Hali confirme qu’il fait bien partie des meilleurs meneurs de la ligue. Le moteur offensif des Pacers a ramené pas mal de win à la maison en climatisant quelques stades dans le clutch. De quoi laisser entrevoir un bel avenir à cette jeune équipe talentueuse dotée de Bennedict Mathurin et Jarace Walker. Seul problème ? Hormis Myles Turner et Rick Carlisle, ça manquait tout de même de bons vétérans capables de montrer le droit chemin à la fougue de la jeunesse…

Le marché de l’été

Ils partent : Chris Duarte, Oshae Brissett, George Hill, James Johnson, Trevelin Queen

Chris Duarte, Oshae Brissett, George Hill, James Johnson, Trevelin Queen Ils prolongent : Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton Ils arrivent : Bruce Brown, Jarace Walker, Obi Toppin, Ben Sheppard, Isaiah Wong (two-way), Kendall Brown (two-way)

Il fallait impérativement le faire et ça a duré 14 secondes dans les bureaux : Tyrese Haliburton prolonge pour 260 millions de dollars sur 5 ans à Indiana. La Draft a également été un grand rendez-vous pour les Pacers puisque Jarace Walker et Ben Sheppard viennent renforcer les rangs de Rick Carlisle. De quoi pas mal souffler niveau timeline dans ce projet jeune de haut niveau.

Mais l’été ne s’arrête pas là puisque les Pacers sont allés nous gratter un Bruce Brown champion NBA sur la Free Agency pour apporter cette expérience dont cette jeune équipe avait besoin. De quoi dispatcher les responsabilités et faire fructifier du jeu sans ballon pour Indiana. Dans ce même wagon d’arrivée, Obi Toppin a été gratté à New York pour quelques cacahuètes histoire de renforcer encore plus le jeu rapide des Pacers. Vous les voyez venir les alley-oops avec vous savez qui ?

Et toutes ces nouvelles têtes poussent forcément vers la sortie quelques joueurs importants comme Oshae Brissett qui n’a pas été re-signé, ou encore Chris Duarte qui a été transféré aux Kings après une saison pas franchement convaincante. Le reste ? On s’en fout un peu.

Le roster 2023-24 des Pacers

Meneurs : Tyrese Haliburton , T.J. McConnell

: , T.J. McConnell Arrières : Bennedict Mathurin , Andrew Nembhard, Ben Sheppard, Kendall Brown, Isaiah Wong

: , Andrew Nembhard, Ben Sheppard, Kendall Brown, Isaiah Wong Ailiers : Buddy Hield , Bruce Brown, Aaron Nesmith, Jordan Nwora

: , Bruce Brown, Aaron Nesmith, Jordan Nwora Ailiers-forts : Jarace Walker , Obi Toppin, Jalen Smith, Isaiah Jackson

: , Obi Toppin, Jalen Smith, Isaiah Jackson Pivots : Myles Turner, Daniel Thies

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Concernant le 5 majeur, peu de changement par rapport à l’année dernière : on reste sur le triptyque Haliburton-Hield-Turner. L’évolution principale concerne ce fameux poste 4 que les Pacers avaient du mal à combler défensivement. Avec Jarace Walker qui débarque dans le roster, Indiana semble avoir trouvé son vrai poste 4 qui peut, en plus d’être complémentaire avec Myles Turner, impacter tout de suite le plancher défensif de l’équipe. Après un probable début de saison avvec Obi Toppin dans le cinq, ce serait très curieux de ne pas voir très vite Jarace commencer les matchs pour défendre sur les meilleurs intérieurs de la ligue. À noter également la probable titularisation de Bennedict Mathurin avec le départ de Chris Duarte. Souvent utilisé en tant que sixième homme l’année dernière par Rick Carlisle, c’est sans doute Andrew Nembhard qui pourrait prendre sa place sur le banc avec pas mal de minutes à la clé. De quoi démarrer la saison avec un cinq majeur cohérent et qui semble complémentaire sur le papier. Attention cependant de ne pas transformer la défense extérieure en tapis rouge, souci auquel une titularisation de Bruce Brown en lieu et place de Mathurin aurait du sens, au moins en début de saison.

Au niveau des rotations, on a donc ce fameux Nembhard qui devrait prendre les rennes par séquences, épaulé par un Ben Sheppard qui sera testé en début de saison. Bruce Brown, Buddy Hield et Benny Mathu auront chacun des responsabilités avec le second unit. Dans la peinture, on retrouvera sans doute Jalen Smith et Isaiah Jackson, responsabilisés par séquences en fonction du matchup. N’étant pas non plus si grand que ça, les Pacers manquent toujours un peu de taille à l’intérieur, mais au moins, avec l’arrivée de Jarace Walker… on ne devrait plus voir du Aaron Nesmith décalé en 4.

Une petite vidéo en passant ?

Tyrese Haliburton et Myles YOLO Turner

Loin d’être une équipe TTFLisable, les Indiana Pacers ont tout de même de quoi se défendre sur un malentendu, ou sur un bon spot. Ça vous est déjà arrivé de pick Tyrese Haliburton un soir où vous n’avez plus grand chose, avec seulement 3 ou 4 matchs au programme ? Certainement, et ça risque de plus en plus d’arriver si le meneur continue sur sa propreté habituelle. Maintenant pour les plus téméraires, il y a le pick nez fin de Myles Turner. Bon… on prévient tout de suite, c’est à manier avec précaution. Mais le pivot d’Indiana a posé 2-3 mixtapes l’année dernière lorsque les raquettes adverses étaient décimées (coucou Charlotte). Aucun plancher avec Turner, mais pas impossible de voir un bon petit 50 au réveil.

Infirmerie : le point sur les blessures

Dans l’Indiana, on retient surtout son souffle pour Tyrese Haliburton. Le meneur n’a joué que 56 matchs la saison passée. Alors certes, il y a du tanking en fin de saison de la part des Pacers. Mais Tyrese s’est bien blessé à la cheville en janvier avec plusieurs semaines d’absence. Myles Turner a également eu quelques problèmes à la cheville en fin de saison où il a dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu. Enfin, Jarace Walker a eu un petit quelque chose à l’épaule durant la Summer League mais rien d’inquiétant qui pourrait gêner sa présence au training camp. Le reste ? Des bobos à droite à gauche, mais rien de très préoccupant pour la saison à venir.

Quels objectifs cette saison ?

Est-ce que ça ressemblerait pas à un top départ pour les Pacers ? Même s’il reste des zones d’ombres sur le niveau de Jarace Walker en NBA, tout pousse à croire que les Pacers veulent gagner des matchs dès le mois d’octobre ! La signature de Bruce Brown n’est pas anodine en ce sens. Indiana veut se faire respecter dans la cour des grands cette saison, et l’ambition de ce jeune noyau passera par la course au play-in à l’Est. C’est certainement ce qui se dit en interne : objectif Playoffs !

En se battant chaque soir pour gratter des matchs, Tyrese Haliburton va consolider son statut de leader, les jeunes vont continuer à se développer sereinement, et les vétérans vont dicter le ton en les guidant. Pourquoi ne pas être dans un joli coup à la Trade deadline pour échanger un Buddy Hield expirant ou un Myles Turner convoité par des contenders ? La saison des Pacers peut prendre pas mal de trajectoires différentes, et bon nombre de scénarios potentiels semblent positifs.

Le pronostic du rédacteur

39 victoires – 43 défaites. Une saison très encourageante dans l’ensemble avec une bonne intégration de Jarace Walker et son impact défensif immédiat qui fait gagner plus de matchs que l’année dernière. Un plan de jeu qui reste le même, basé sur le jeu rapide, dans lequel Bruce Brown et Obi Toppin se glissent à la perfection. Des jeunes qui progressent avec un Bennedict Mathurin qui met un peu plus dedans. Et un Tyrese Haliburton qui rejoue le match des étoiles puisqu’il est tout simplement trop fort. 39 victoires, avec le dernier spot du play-in à la clé !