Exceptionnels Soudanais. Ouai, on n’a pas non plus matière à s’enflammer : tout l’enjeu de la journée résidait dans cette course au quota qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024. L’Egypte et le Soudan du Sud sont pour l’instant les mieux placés, avec un net avantage soudanais.

Les résultats du jour

Cap Vert – Finlande : 77-100

: 77-100 Angola – Chine : 76-83

: 76-83 Nouvelle-Zélande – Mexique : 100-108

: 100-108 Côte d’Ivoire – Liban : 84-94

: 84-94 Japon – Venezuela : 86-77

– Venezuela : 86-77 Soudan du Sud – Philippines : 87-68

– Philippines : 87-68 Égypte – Jordanie : 85-69

– Jordanie : 85-69 France – Iran : 82-55

Mais aussi, sur TrashTalk

Le Soudan du Sud et l’Egypte affichent le même bilan de deux victoires pour deux défaites. Or, une seule équipe africaine peut décrocher le quota qualificatif pour les JO ! Le prochain et dernier adversaire des Soudanais n’est autre que la Chine. Sur une courbe ascendante, Wenyen Gabriel et ses coéquipiers ne devraient pas avoir trop de mal à se défaire de la 27e nation au ranking FIBA. Et s’ils le font… quel exploit. Petit rappel, le Soudan du Sud n’a intégré le plateau FIBA qu’en 2013 et se rapproche d’une qualification pour les JO. C’est dantesque. Concernant l’Egypte, le dernier adversaire s’annonce plus coriace puisqu’il n’est autre que… le Mexique de Pako Cruz ! On se marre, bien sûr, mais l’obstacle ne sera pas simple à tomber. Le Mexique devance l’Egypte de 24 places au classement FIBA. Rendez-vous samedi pour le sprint final !

Les classements

Le programme de demain – deuxième tour