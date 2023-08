Récemment qualifiés pour le tournoi de qualification olympique, les Bahamas aimeraient recruter de nouveaux joueurs NBA pour renforcer leurs rangs et disputer les Jeux Olympiques. D’origine Bahaméenne du côté de son père, Klay Thompson semble prêt à réfléchir à l’idée de jouer pour le pays caraïbéen.

Il y a quelques jours, on écrivait sur les joueurs NBA qui pourraient rejoindre l’équipe nationale des Bahamas dans les prochains mois pour aller chercher une première participation aux Jeux Olympiques. Dans le lot : Evan Mobley, Naz Reid mais aussi… Klay Thompson.

Le quadruple champion NBA avec les Warriors est un familier des Bahamas puisque son père, le numéro 1 de Draft 1978 Mychal Thompson, est natif de Nassau ! Si celui-ci n’a jamais enfilé le maillot des Bahamas, son fils pourrait bien le faire à Paris en 2024.

De passage à Manille dans le cadre d’un événement avec son équipementier Anta, Klay Thompson a accepté de répondre aux questions concernant une possible participation aux Jeux Olympiques avec les Bahamas.

“Quand le moment sera venu, j’y réfléchirai sérieusement en raison de ce que les Bahamas ont représenté pour la famille Thompson, en particulier pour mon père. “Il n’a jamais eu la chance de jouer pour l’équipe nationale parce qu’ils n’en avaient pas la possibilité dans les années 70 ou 80 et maintenant mon frère est membre du staff, ce qui est aussi très cool. Pour l’instant, je me concentre sur la saison NBA, mais lorsque le moment sera venu, l’été prochain, j’y réfléchirai.”

Klay Thompson ne balance donc pas un grand oui mais il ne ferme clairement pas la porte à l’idée de rejoindre Deandre Ayton and co au sein de l’effectif. Pouvoir compter sur l’un des meilleurs shooteurs au monde serait un renfort de poids pour les Bahamas mais il y a quand même un hic : Klay Thompson a déjà joué pour Team USA (Coupe du Monde 2014 et JO 2016).

Comme pour Eric Gordon avant lui, Klay Thompson devrait donc obtenir l’aval de la fédération US mais aussi de la FIBA. On imagine que la raison serait la même que pour Eric Gordon, à savoir participer au “développement du basket” aux Bahamas.

Il y a donc un monde où Klay Thompson joue avec les Bahamas à Paris l’an prochain mais il faudra quand même un alignement des planètes. D’une part que les Bahamas se qualifient au Tournoi de qualification olympique dans les prochains mois, d’autre part obtenir le feu vert de Team USA et de la FIBA. Il faudra que Klay Thompson tranche pour les Bahamas bien sûr mais aussi qu’il soit en état de jouer. En cas de saison à rallonge avec les Warriors et vu le passif de blessures du joueur, il est évident qu’il faudra y penser à deux fois avant d’enchainer avec les JO.

Même dans le cas où il ne jouerait pas avec les Bahamas, Klay Thompson sera sûrement l’un des fans qui pousseront derrière Buddy Hield et ses copains dans les prochains mois. L’arrière des Warriors n’a pas caché qu’il avait adoré le succès des Bahaméens au tournoi de qualification olympique organisé en Argentine.

“En ce qui concerne le basket-ball bahaméen, je ne pourrais pas être plus fier de ce qu’ils ont accompli ces dernières semaines, en particulier Chris DeMarco (assistant aux Warriors et coach des Bahamas), Buddy Hield, DeAndre Ayton, Eric Gordon et le reste des Bahaméens. “Ces gars ont remporté les plus grandes victoires de l’histoire de notre pays en battant l’Argentine deux fois à domicile, ce qui n’est pas facile, car l’Argentine est l’une des meilleures équipes du monde.

Reste à savoir désormais si Klay Thompson s’intégrera dans cette liste de noms pour aller chercher de nouveaux exploits du côté de Paris en 2024..

