Pas tous les jours qu’on reçoit le meilleur joueur de l’histoire de sa franchise déguisé en adversaire. Pas à proprement parler « le meilleur » puisqu’il n’a passé qu’une seule saison à Toronto, mais Kawhi Leonard est – et restera – le premier bonhomme à avoir ramené un titre à la franchise canadienne.

« Zi number two, Kowaïe Léonarde… », et une très chaleureuse salve d’applaudissements descendit des tribunes de la Scotiabank Arena. On dit qu’il n’oublie pas, et c’est vrai, le Nord se souvient. Son franchise player s’est tiré chez les Clippers à l’été 2019, juste après le titre : la pilule a été difficile à avaler mais il n’y avait rien à pardonner. Une expérience courte et intense, pour finalement le voir revenir une fois tous les trois, quatre ou cinq mois dans la peau d’un visiteur, avec à chaque fois une feuille de match différente (et sans état d’âme). Cette nuit ? “Seulement” 15 points à 5/12 au tir, 7 rebonds et 8 assists. Lorsqu’il joue cette saison – ce qui est une première condition jamais gagnée avec lui – Kawhi Leonard score moins mais performe pour l’équipe. Il dispose d’ailleurs du second meilleur plus/minus des Clippers (+119) sur cette régulière 2022-23. Ça ne l’enverra pas au All-Star Game, mais les vrais savent.

Deux salles deux ambiances.

Plus en vue et pas moins applaudi, Norman Powell a été l’un des principaux artisans de la victoire des Clippers : 22 points à 8/14 au tir en sortie de banc, là non plus aucune trace d’un dénommé « état d’âme ». On a bien rigolé sur une passe de Kawhi pour la coupe du petit artiste, la trahison des anciens était alors totale. « Ouai mais TrashTalk, Norman Powell n’a jamais joué à Toronto, c’est Vince Carter et Tracy McGrady qui y ont joué nan ? ». Pour les petits merdeux qui pensent qu’une franchise ne voit passer que des Hall of Famers, sachez que Norm a été Raptor de 2015 à 2021. Champion NBA le bonhomme, et pas à titre honorifique ou on ne sait trop quelle douille. Sur cette campagne de Playoffs historique, le petit cainri a disputé 23 matchs pour 16 minutes de moyenne. Vrai petit couteau suisse.

Quoi d’autre ?

Un Nicolas Batum qui arrêtera de bonifier le collectif quand on lui coupera les deux bras : 9 points et 7 rebonds à 3/8 du parking. Mais aussi un cinq de départ très largement au niveau avec un cumul de… 91 points. Merci Zubac, Reggie Jackson et Paul George pour les travaux, et attention à ce que Luke Kennard (0/4 au tir) retrouve de la réussite sur les prochaines dates. Non en réalité on s’en fout un peu, mais il fallait bien trouver de l’enjeu ou un truc. Les Clippers enchaînent avec une seconde victoire de rang. Pascal Siakam, auteur de 36 points à 13/24 au tir et 9 rebonds, doit l’avoir mauvaise. Encore plus quand on sait qu’il a perdu contre des types débarqués à 4h du matin à Toronto en sortie de victoire. Magnifique celle-là.