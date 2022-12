On vous parlait d’OJ Mayo en Egypte hier, voici un autre ancien de NBA qui va devoir continuer sa carrière de basketteur loin de l’Amérique. En effet, Greg Monroe a signé un contrat avec les Shanxi Loongs, jusqu’à la fin de la saison en Chine. Bye-bye Grégoire.

Retrouvera-t-on Greg Monroe un jour en NBA ?

C’est la question qu’on peut se poser, maintenant que le pivot a activé l’option Chine. On le sait, il est souvent difficile pour ces anciennes stars de garder leur place dans la meilleure ligue au monde, surtout lorsque le corps ne suit plus trop et des jeunes joueurs plus prometteurs débarquent sur le marché. Greg Monroe a vraiment baroudé ces dernières années, profitant notamment des absences liées au Covid pour retrouver un bout de place sur un banc NBA.

Rien qu’en 2021-22, Monroe a joué chez les Wolves, Wizards, Bucks et le Jazz.

Cela donne 4 équipes en 8 mois, après avoir joué des épaules en Russie et en Allemagne les deux années précédentes.

Nouveau stop pour Grégoire ? La Chine, avec un contrat signé chez les Shanxi Loongs.

Greg Monroe Signs Deal With Shanxi In China https://t.co/OVLwD04HIr — RealGM (@RealGM) December 7, 2022

Sonny Weems et Kay Felder, say hello to your new friend !

Cela fait donc 3 Américains dans la même équipe, et cet espoir commun de cartonner pour retrouver les parquets de NBA. Le schéma classique sera opéré pour Monroe, comme on a pu le voir pour Dwight Howard à Taïwan récemment : grosses stats en Chine, grosses performances jusqu’en février, coups de téléphone aux équipes de NBA, doigts croisés pour être rappelé, et on voit si un comeback a lieu. Si c’est le cas, tant mieux, sinon Greg Monroe nous laissera une carrière solide et prometteuse sans jamais avoir trop percé en NBA.

Après avoir joué dans 9 équipes NBA, difficile d’affirmer que Greg Monroe rejouera un jour dans la meilleure ligue de basket au monde. Vous savez quoi faire désormais : attendre le 40 points – 27 rebonds de l’intéressé en Chine d’ici trois semaines.

Source : RealGM