Si Sacramento vit son petit rêve éveillé actuellement avec 6 victoires de suite pour la première fois depuis 2005, une autre franchise est en train de défier un bon paquet de pronostics. En effet, en disposant facilement de l’équipe C du Orlando Magic cette nuit (123-102), Indiana a validé un 5ème succès de suite et une place privilégiée dans l’élite de la Conférence Est.

Les stats maison de ce match entre deux équipes qui ne jouent pas dans la même cour c’est juste ici

Cela fait un mois maintenant que la saison a commencé, mais cette phrase était imprononçable en octobre.

Les Indiana Pacers sont dans le Top 4 de la Conférence Est à l’approche de Thanksgiving ?

Qui, en ce bas-monde, aurait pu affirmer une chose pareille dans un état normal. À la limite, bourré en toute fin de soirée et en regrettant le départ de son ex, pourquoi pas. Mais hormis ce scénario-là, c’était inconcevable. C’est d’ailleurs le contraire qui était attendu et annoncé. Une bataille avec les Pistons et le Magic pour le dernier spot de la Conférence Est, en se demandant si Victor Wembanyama pourrait fit avec ce jeune groupe en pleine transition. Le problème, c’est qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, le phénomène français n’a rien à faire chez les Pacers vu que ces derniers ont prévu de tout démolir cette saison.

Encore un match à domicile ? Encore une soirée fun devant son public.

Portés par leur jeunesse, les Pacers n’ont fait que ce qu’ils devaient faire, c’est-à-dire désosser une équipe d’Orlando qui manquait de pas mal de monde. Fraichement élu joueur de la semaine en NBA, Tyrese Haliburton a continué son récital balle en main (18 points, 14 passes). Le meneur récupéré dans le transfert de Domantas Sabonis nous pousse à devoir imaginer le plus improbable des scénarios il y a encore quelques semaines, c’est-à-dire ouvrir la discussion du All-Star Game 2023. Certes, la saison est encore longue, mais l’échantillon ici présent est suffisamment épais pour commencer à se projeter : 20 points et 10 passes de moyenne, en 50-40-85 au tir, dans une équipe Top 4 de sa conférence ? C’est étoilé, obligé.

Mais autour de King Tyrese se trouvent des joueurs qui n’ont pas froid aux yeux, et savent contribuer à leur manière. Encore une fois, et comme souvent sur ce début de saison, Bennedict Mathurin a été létal en sortie de banc (22 points). TJ McConnell a rentré ses premiers tirs de loin de la saison (19 points, 10 passes), Oshae Brissett s’est ajouté à la bande (18 points) et tout ce beau monde s’est éclaté pour battre un adversaire à sa portée. Chaque soir, un joueur différent réalise son gros match et les opposants ne savent pas d’où va venir la menace.

Indiana va remporter son 5ème match de suite. Indiana a le joueur de la semaine à l’Est (Tyrese Haliburton). Indiana a Bennedict Mathurin en feu. Indiana est Top 4 de la Conférence Est après 1 mois de compétition. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2022

Au-delà des blagues sur le tanking et non-tanking, un développement saisissant des prochaines semaines sera de savoir qui sont vraiment ces Pacers. S’agit-il d’une équipe phénomène qui va finir par s’écrouler comme on a pu le voir avec les Spurs par exemple ces derniers temps ? Ou bien s’agit-il d’une équipe solide sur laquelle il va falloir compter comme on en discute autour du Jazz en ce moment ? Chaque franchise a sa propre formule, mais on est forcés de constater que Rick Carlisle tient là quelque chose qui marche, quelque chose d’excitant, et quelque chose qui ne sent pas la Draft 2023 à bras ouverts. Qu’on aime ou pas la stratégie, ces Pacers sont funs à regarder, et ils sont en train de poser les bases d’une belle reconstruction autour de leur back-court ultra-doué.

Boston, Milwaukee, Cleveland… et Indiana. Comme prévu, les Pacers sont Top 4 de la Conférence Est au bout d’un mois. Le plus drôle ? C’est que la tendance pourrait se confirmer quand on voit comment ce groupe prend du plaisir à jouer. Si vous êtes curieux, faites-vous un kif un de ces quatre. Indiana vaut vraiment le coup.