Longtemps en tête cette nuit face aux Bulls, le Magic est passé à un tir de quitter Chicago avec une défaite difficile à encaisser. Un scénario que Jalen Suggs ne pouvait tout simplement pas accepter, lui qui a crucifié les Taureaux sur leur propre parquet avec une énorme banderille à 3-points !

Dans une jeune carrière, il y a parfois des moments qui marquent, des moments qui peuvent permettre à un joueur de franchir un cap. On ne sait pas comment celle de Jalen Suggs va évoluer mais clairement, le sophomore du Magic se souviendra de ce match du 18 novembre 2022 à Chicago.

Alors que les Bulls semblaient partis pour valider leur gros comeback sous l’impulsion notamment d’un DeMar DeRozan possédé (41 points), Suggs s’est transformé en héros du Magic pour éviter une troisième défaite de suite à Orlando. Le scénario de la fin de match ? On vous le refait en speed. Le score indique 107-103 pour Chicago avec 20 secondes à jouer, et le cinquième choix de la Draft 2021 marque d’abord ses deux lancers-francs pour réduire l’écart à deux points. Derrière, c’est au tour de Nikola Vucevic de se retrouver sur la ligne, qui en profite pour faire un joli cadeau à son ancienne équipe en envoyant deux belles briquasses. Et puis enfin, il y a eu ça.

JALEN SUGGS FOR THE WIN IN CHICAGO 🪄 pic.twitter.com/2Fvy2T0RcT — NBA TV (@NBATV) November 19, 2022

-2 au tableau d’affichage, aucun temps-mort, un 3-points pour la gagne, tout ça en terre hostile. Typiquement le genre de séquence dont Jalen Suggs rêvait probablement quand il était gamin, et qui est désormais devenue réalité. Si ce game-winner de saison régulière ne rivalise probablement pas avec le buzzer mythique qu’il avait inscrit face à UCLA lors du Final Four avec Gonzaga, sans aucun doute il va rester gravé dans la mémoire du jeune arrière du Magic.

Auteur de 20 points (et les 7 derniers de son équipe dans les trois dernières minutes), 5 rebonds, 8 passes (mais aussi 6 turnovers) cette nuit, Jalen Suggs essaye encore de trouver son rythme de croisière en NBA. On le sait, la campagne rookie du bonhomme a été compliquée, et la régularité n’est toujours pas son fort. Néanmoins, depuis qu’il est revenu de la case infirmerie début novembre, l’ancien de Gonzaga a montré des vrais flashs de son potentiel de two-way player. On se rappelle notamment de sa perf XXL face aux Warriors il y a de ça deux semaines, et désormais on va se rappeler de ce game-winner à Chicago.