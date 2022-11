Sorti sur blessure face au Heat dans la nuit de vendredi à samedi, Chris Duarte va rester un moment sur la touche. L’arrière des Pacers souffre d’une entorse (de niveau 2) de la cheville gauche et il devrait être absent 4 à 6 semaines.

C’est ce qui s’appelle une victoire au goût amer. Victorieux d’une courte tête face au Heat (101-99), les Pacers ont perdu Chris Duarte en chemin. Retombé sur le pied de Kyle Lowry sur une action défensive, le joueur d’Indiana a vu sa cheville sacrément tourner et il n’a pas pu tenir sa place pour le reste du match. En le voyant rentrer au vestiaire avec l’aide de deux coéquipiers pour le soutenir, on était en droit en craindre une blessure majeure et le diagnostic du toubib a confirmé cette impression avec une bonne grosse entorse de la cheville et un mois de convalescence minimum pour le sophomore. Une info balancée sur l’oiseau bleu par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

ESPN story on Pacers guard Chris Duarte expected to miss four-to-six weeks with an ankle injury: https://t.co/L6BFWDbmMr — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 5, 2022

Sélectionné par les Pacers en treizième position à la Draft 2021, Duarte avait réalisé un premier exercice très prometteur à Indianapolis, tournant à 13 points par match et récupérant au passage une place dans la All-Rookie second team. De quoi imaginer un rôle important pour lui dans la reconstruction d’Indiana aux côtés de Tyrese Haliburton. Davantage dans le dur sur ce début de saison (seulement 8,9 points par match, 39% au tir), et perdant rapidement sa place dans le cinq au profit d’Aaron Nesmith, Duarte venait pourtant de claquer son meilleur match avec 30 points contre Brooklyn. Il n’aura malheureusement pas eu le temps de confirmer ce retour en forme. En son absence, et avec Nesmith toujours sur la touche, Mathurin devrait logiquement filer rejoindre les titulaires pour confirmer son magnifique début de saison (20,7 points, 3,9 rebonds, 2,1 passes, 46% au shoot dont 43% de loin). Des joueurs comme T.J. McConnell ou Andrew Nembhard devraient également bénéficier de quelques minutes supplémentaires sur le parquet tous les soirs. Indiana est actuellement septième à l’Est avec 4 victoires et 5 défaites.

Chris Duarte va devoir passer par la case infirmerie pendant 4 à 6 semaines et c’est une belle tuile pour Rick Carlisle et les Pacers. Quelque chose nous dit qu’ils vont se consoler en matant Bennedict Mathurin jouer 40 minutes par match.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN