On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater des triples-simples de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Pas grand chose à se mettre sous la dent, plutôt des mauvaises nouvelles d’ailleurs, et la Draft 2023 qui se fait attendre pour retrouver un sourire bleu, blanc et rouge.

# RUDY GOBERT

Petite semaine pour Rudy, on notera surtout un magnifique air-ball à 3-points, c’est bien, croyez en vos rêves on vous le dit tout le temps. Pour le reste la Gobe garde l’espace aérien dans le Minnesota, rien de bien fou car c’est davantage sur la durée qu’on l’attend chez les Loups.

Wolves @ Spurs : 9 points à 4/11 au tir dont 1/3 du parking, 12 rebonds, 1 steal et 2 contres en 29 minutes

Wolves @ Suns : 7 points à 0/1 au tir et 7/7 aux lancers, 9 rebonds, 3 passes et 1 contre en 32 minutes

Wolves vs Bucks : 7 points à 3/6 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers en 37 minutes

Wolves vs Rockets : DNP

# EVAN FOURNIER

La mauvaise nouvelle de la semaine dans le camp français. Pas efficace pour un sou depuis le début de saison, Evan a donc été rétrogradé sur le banc des Knicks par Tom Thibodeau, au profit de Quentin Grimes puis Cam Reddish. La version 2022-23 des Knicks a du mal à donner un vrai rôle au King de Charenton et les deux dernière sorties du Frenchie ne sont pas rassurantes (14 et 11 minutes). Réaction rapide ou… début de la fin pour Evan à New York ?

Knicks @ Cavs : 16 points à 6/9 au tir dont 3/5 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 28 minutes

Knicks vs Hawks : 3 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 19 minutes

Knicks @ Sixers : 2 points à 14 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre en 14 minutes

Knicks vs Celtics : 3 points à 1/1 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 11 minutes

# NICOLAS BATUM

Nico fait du Batum, en tant que sixième homme la plupart du temps. Phare défensif des Clippers, dans la périphérie mais aussi face aux plus costauds, le vétéran continue d’apporter sa science et si les stats peinent à décoller son temps de jeu, lui, ne bouge pas.

Clippers vs Pelicans : 3 points à 1/5 au tir dont 0/4 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 contre en 16 minutes

Clippers vs Rockets : 2 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 2 contres en 16 minutes

Clippers @ Rockets : 4 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 14 minutes

Clippers @ Spurs : 3 points à 1/3 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 20 minutes

# FRANK NTILIKINA

Cheville droite toujours surveillée pour The French Atèle.

Mavericks vs Magic : DNP

Mavericks vs Jazz : DNP

Mavericks vs Raptors : DNP

# KILLIAN HAYES

Ça devient compliqué, étant donné qu’on ne parle de Killian Hayes uniquement pour sa maladresse. Le meneur de jeu est en galère totale en attaque, ça se ressent même jusqu’à son visage souvent éteint, et à ce rythme-là les Pistons pourraient bien perdre patience avec leur prospect… qui n’en est déjà plus vraiment un.

Pistons vs Warriors : 4 points à 2/7 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 5 passes et 1 steal en 18 minutes

Pistons @ Bucks : 0 point à 0/4 au tir dont 0/1 du parking, 4 rebonds et 3 passes en 17 minutes

Pistons @ Bucks : 5 points à 1/5 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 1 passe, 1 steal et 1 contres en 22 minutes

Pistons vs Cavs : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 18 minutes

# OUSMANE DIENG

Sous-utilisé en première semaine, Ousmanito est entré dans la rotation de manière plus cohérente sur les derniers matchs, et face au Magic et aux Bucks le Français a pu se montrer à son avantage. Le Blue a débuté sa saison en G League, et on dirait bien que le freak français n’a pas envie d’aller s’y emmerder.

Thunder vs Magic : 8 points à 3/4 au tir dont 2/3 du parking, 4 rebonds et 2 passes en 17 minutes

Thunder vs Nuggets : 3 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 12 minutes

Thunder @ Bucks : 8 points à 3/4 au tir dont 2/3 du parking, 4 rebonds et 5 passes en 22 minutes

# THEO MALEDON

Toujours pas de LaMelo Ball et Terry Rozier qui rate quelques matchs ? Théo Maledon est là pour boucher les trous. Bon, pas forcément le plan de carrière de Tété on imagine, mais pour l’instant l’ancien meneur de l’ASVEL prend ce qu’on lui donne, et pourrait même switcher rapidement du côté du Swarm de Greensboro en G League, histoire d’aller coller des 25/8/12 contre des manchots du ballon orange.

Hornets vs Kings : 2 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 1 rebond, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 11 minutes

Hornets @ Bulls : 0 point à 0/2 du parking, 1 rebond, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 16 minutes

Hornets @ Grizzlies : 7 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking, 5 rebonds, 2 passes et 1 steal en 19 minutes

Hornets vs Nets : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 11 minutes

# MOUSSA DIABATÉ

Rien de bien fou pour Moussa, qui a d’ailleurs rejoint le groupe de G League dans la semaine afin de se faire un peu les dents. Step by step.

Clippers vs Pelicans : 5 minutes de jeu

Clippers vs Rockets : DNP

Clippers @ Rockets : DNP

Clippers @ Spurs : DNP

# OLIVIER SARR

Toujours blessé, Olivier Marre.

Et en G League

# TOM DIGBEU

Motor City Cruise @ Cleveland Charge : DNP

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ Greensboro Swarm : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 10 minutes

Delaware Blue Coats @ Greensboro Swarm : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 8 minutes

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm vs Delaware Blue Coats : DNP, a plutôt joué avec les grands

Greensboro Swarm vs Delaware Blue Coats : DNP, a plutôt joué avec les grands

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Memphis Hustle : 12 points à 6/8 au tir et 0/2 aux lancers, 10 rebonds, 3 passes et 2 steals en 30 minutes

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue @ G League Ignite : 11 points à 4/10 au tir dont 1/4 du parking et 2/3 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 2 steals en 28 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite vs Oklahoma City Blue : DNP

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers @ Santa Cruz Warriors : 9 points à 4/8 au tir et 1/3 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal en 20 minutes

Ontario Clippers @ Santa Cruz Warriors : DNP

