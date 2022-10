Plus que dix jours avant le début des choses sérieuses, la pré-saison NBA suit son cours et cette nuit Victor Wembanyama a encore éclipsé les perfs des « grands » en aspirant des âmes hier soir en prime time. Sinon ? Rudy Gobert a fait ses débuts avec les Wolves et Dejounte Murray en enflammé Abu Dhabi.

Les résultats de la nuit

Hawks – Bucks : 123-113

Nets – Heat : 80-109

Thunder – Adelaide 36ers : 131-98

Spurs – Magic : 99-102

Blazers – Maccabi Ra’Anana : 832-64

Lakers – Wolves : 99-114

La soirée a commencé très tôt et elle a fini très tard, merci messieurs car ça nous échauffe pour la reprise. A 18h heure locale les Hawks et les Bucks nous offraient ainsi l’apéro avec un match se déroulant à Abu Dhabi, et à bouts d’habits nous fûmes à chaque accélération de Dejounte Murray, auteur d’une fiche à 25 points, 8 rebonds et 9 passes à 9/13 au tir. La ballade terminée ? Très vite nous foncions direction Vegas pour assister à la nouvelle mixtape de Victor Wembanyama, auteur d’un carton, encore, et de quelques highlights voués à devenir légendaires, encore.

La suite ? Nettement moins funky on ne va pas se mentir, surtout qu’à partir de minuit ça commençait clairement à tirer. Ce serait donc mentit si on vous disait que jamais nos yeux ne se sont clos, après tout nous ne sommes que des hommes, mais sachez en tout cas que les Blazers se sont imposés face à une équipe qui porte à peu près le même nom qu’une chanson d’Ariana Grande, grâce notamment à un gros coup de chaud d’un Shaedon Sharpe adroit et aérien. Sachez également que Tre Mann et Lindy Waters se sont pris pour les Splash Brothers face aux 36ers d’Adelaïde, c’est le nom d’une équipe hein, pas d’une course de voitures, que Kevin Durant était un peu seul face au Heat malgré la présence d’un Ben Simmons qui a surtout perdu des ballons, et sachez que le Magic a battu les Spurs sans que nous n’ayons aucune foutue idée de ce qu’il s’est passé durant ce match, en toute transparence on vous dit. Enfin, Rudy Gobert faisait ses grands débuts avec les Wolves, celui-là on l’a regardé, mais erreur 404 puisque côté Lakers aucun cadre n’était présent si ce n’est le meilleur joueur du roster, j’ai nommé Austin Reaves. Rudy ? Puni par Thomas Bryant sur une dizaine de minutes, oh la violence de la phrase, mais déjà bien en jambes avce quelque chose comme 5 points et 12 rebonds, ce qui seront vous pouvez fav ses moyennes cette saison dans le Minnesota. Allez, next, ce soir y’a match.

Le programme de ce soir :