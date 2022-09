De retour aux States après son été passé avec les Bleus, Evan Fournier s’apprête à attaquer sa deuxième saison à New York. Spoiler, il sera toujours titulaire au poste 2.

Que Charenton se rassure, il y aura bien un an II pour Evan Fournier chez les Knicks. Annoncé sur le départ cet été, notamment avec les rumeurs insistantes concernant Donovan Mitchell, l’arrière français aura bien le droit à une nouvelle chance à Big Apple. L’occasion pour lui de répondre aux attentes après une première saison correcte sur le plan statistique (14,1 points, 2,6 rebonds, 2,1 passes, 42% au shoot, 39% de loin) mais marquée par beaucoup d’irrégularité et des difficultés en défense. De quoi faire naître certaines théories sur les plans de Tom Thibodeau à la rentrée. Certains imaginaient en effet un changement de rôle pour Evan Fournier, ce dernier passant sixième homme tandis que le jeune et prometteur Quentin Grimes arriverait dans le cinq de départ. Un moyen de renforcer la puissance de feu du banc tout en donnant des responsabilités plus importantes au capitaine des Bleus, puisqu’il serait le leader de la second unit. Il n’en sera finalement rien et Vavane restera bien le starter au poste d’arrière. Tom Thibodeau l’a confirmé au micro de Fred Katz de The Athletic.

Tom Thibodeau says Evan Fournier is the frontrunner to start at shooting guard. — Fred Katz (@FredKatz) September 27, 2022

Sauf retournement de situation, c’est donc un backcourt Brunson-Fournier qui débutera la saison à New York. Les deux joueurs ne sont pas connus pour leur solidité défensive mais ce sont d’excellents shooteurs et R.J. Barrett tout comme Julius Randle ont besoin d’espace pour montrer pleinement leurs qualités. Reste à voir désormais comment la mayonnaise va prendre et on n’est évidemment pas à l’abri d’un changement en cours de saison. On a bien vu l’an passé (hello Kemba) que Thibs n’était pas du tout frileux à l’idée de changer ses titulaires. Plus qu’un simple changement tactique, c’est aussi un trade qui pourrait venir redistribuer les cartes. Randle et Fournier ont été annoncés dans plus d’une rumeur ces derniers mois et selon les résultats en cours de saison ou les opportunités sur le marché des transferts, ils pourraient l’un comme l’autre faire leurs valises. Un scénario lointain certes mais à garder dans un coin de la tête. Une saison calme à New York, ce n’est pas une saison normale.

Evan Fournier sera encore titulaire cette saison à New York. Le natif de Charenton conserve la confiance de Tom Thibodeau, à lui de justifier cette confiance en sortant des grosses perfs désormais.

