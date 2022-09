Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des New York Knicks ! Pour toutes les infos et du contenu incroyable autour de la TTFL, le Lab est là pour vous servir

#Les bons plans annoncés

Sur qui faudra-t-il miser l’an prochain du côté du Garden ? Trois candidats se dégagent très largement du groupe. Prolongé cet été et en pleine progression, R.J Barrett a tout pour devenir le véritable patron de Big Apple, même s’il doit encore gommer du déchet dans son jeu. À ses côtés, Julius Randle reste un pick évident malgré son irrégularité chronique. Un joueur qui claque du 20/10 de moyenne est un joueur intéressant en TTFL. Enfin, Jalen Brunson se greffe au tableau et il sera intéressant de voir comment il prend ses marques à New York. Les Knicks ont misé gros sur lui cet été, il doit enfiler un costume de leader.

#Les carottes redoutées

Trois titulaires se partageant la grosse part du gâteau, nos regards vont logiquement se tourner vers les deux autres pour parler carotte. Mitchell Robinson aurait pourtant tout d’un excellent pick en TTFL avec sa belle moyenne au rebond et ses excellents pourcentages (76% !), mais entre son nombre limité de shoots et sa capacité à faire trop de fautes, c’est souvent problématique pour briller dans notre jeu préféré. Dernier cité et non sans un petit regret : Evan Fournier. Encore titulaire cette saison (normalement), l’arrière tricolore risque de voir Jalen Brunson venir lui faire de l’ombre sur le backcourt et hormis quelques matchs (contre Boston par exemple ?), vaut mieux ne pas espérer trop de dingueries.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Julius Randle : 30,6 points

Jalen Brunson : 25,3 points

R.J. Barrett : 24,9 points