LiAngelo Ball, le frangin de LaMelo (et Lonzo) nous refait sa spéciale : comme l’an passé, il va intégrer le training camp des Charlotte Hornets où évolue son petit frangin. L’année dernière, tout ça avait fini en G League. Cette année ? Sûrement pareil.

Ce sont peut-être ses stats en G League, avec le Greensboro Swarm, qui ont poussé la franchise à lui donner sa chance : 4,6 points, 1,1 rebond et 0,3 assist en 13 minutes de jeu, on voit que le gamin a bossé. Si ce n’est pas ça, voyons voir ses perfs en Summer League cet été : 6 points, 2 rebonds et 0,7 assist avec les Hornets, l’amélioration est là. Les Frelons ont sûrement voulu récompenser le bourreau de travail qu’il est, et ont vu en lui un joueur capable de remplacer Miles Bridges, toujours pas jugé pour ses affaires de violence conjugale et qui pourrait donc manquer un certain nombre de matchs. Plus sérieusement, on ne sait pas vraiment ce qui a tapé dans l’œil des Hornets, peut-être son adresse à 3-points (36% à trois tentatives par match en G League). Toujours est-il que LiAngelo Ball va participer, comme l’année dernière, au training camp des Hornets et ça, ce n’est pas donné à tout le monde.

Sources: LiAngelo Ball is signing a non-guaranteed deal with the Charlotte Hornets. Ball spent last season’s training camp with the Hornets as well, joining brother LaMelo. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2022

« LiAngelo Ball va signer un contrat non-garanti avec les Charlotte Hornets. Il avait déjà évolué avec son frère lors du training camp de la saison passée. »

Alors si ce n’est pas le côté sportif, qu’est-ce qui pousse la franchise à lui offrir sa chance chaque année, malgré un manque évident de qualités pour évoluer au niveau NBA ? Eh bien les Hornets veulent probablement plaire à leur star, son petit frère, le plus talentueux de la famille, LaMelo Ball. Un peu à la manière des Bucks avec Thanasis Antetokounmpo, ou des Bulls avec Kostas, tout ça pour amadouer Giannis. Les Bulls, tiens, ne serait-ce pas la franchise de l’aîné de la fratrie Ball, Lonzo ? Le mystère s’épaissit, mais nos experts enquêteurs ont semble-t-il réussi à le résoudre. Finalement c’est assez simple. Résumons :

Giannis Antetokounmpo sera free agent en 2026.

Les Hornets donnent leur chance à LiAngelo chaque année. Apaisé, LaMelo prolonge son contrat en Caroline du Nord.

En 2026, Giannis a aimé que les Bulls donnent sa chance à Kostas. Agent libre, il signe pour eux.

Pour faire de la place, Chicago doit dégraisser et envoie Lonzo à Charlotte.

Les Bucks, après trois titres en cinq ans, partent sur un nouveau cycle. Le lieutenant Jrue Holiday est envoyé chez les Hawks, où il rejoint ses frères Justin et Aaron.

Toutes les fratries sont heureuses, la prophétie de LaVar Ball est réalisée, LiAngelo joue une minute puis est coupé par les Hornets, dont le plan à long terme a fonctionné : récupérer Lonzo afin qu’il soit le back-up de son frère.

LiAngelo n’est donc qu’un pion au service d’une stratégie globale de la part de Michael Jordan et des Hornets pour récupérer Lonzo Ball. Il ne devrait pas fouler les parquets avant 2026, mais ce sera déjà une réussite pour lui. Allez, sur ce, bonne soirée à toutes et à tous.