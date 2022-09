Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle du Oklahoma City Thunder ! Pour toutes les infos et du contenu incroyable autour de la TTFL, le Lab est là pour vous servir

#Les bons plans annoncés

Sans suspense, un garçon va attirer toute l’attention (et les prises à deux) cette saison du côté du Thunder, c’est Shai Gilgeous-Alexander. Très largement leader en moyenne de points TTFL (voir ci-dessous), SGA devrait logiquement nous sortir à nouveau une saison calibre All-Star à OKC, mais sans l’étoile vu le classement de sa franchise. Gravement blessé et out toute la saison, Chet Holmgren ne fera lui pas partie de cette catégorie alors qu’il avait tout pour faire de jolis chiffres chaque soir (points, rebonds, contres, beaux pourcentages, tout ce qu’on aime quoi). Dans un registre différent, Josh Giddey devrait encore régaler avec ses triple-doubles et sa capacité à noircir la feuille bien comme il faut. Pour le rendre un peu plus safe, on vous recommanderait quand même de le prendre un soir où Shai n’est pas en tenue mais vous faîtes comme vous le sentez.

#Les carottes redoutées

On l’aura compris, les picks TTFL d’OKC dépendront grandement de deux joueurs et c’est à-peu-près… tout. Luguentz Dort et Darius Bazley peuvent, à l’occasion, faire quelques perfs mais ça reste très limité. De plus, la formation des jeunes fait que les minutes sont souvent partagées entre les uns et les autres ce qui réduit l’impact chiffré. On espère quand même que nos Frenchies Théo Maledon et Ousmane Dieng ne seront pas trop souvent dans cette catégorie cette saison.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Shai Gilgeous-Alexander : 35,4 points

Josh Giddey : 21,4 points

Luguentz Dort : 19,9 points