Si tous les joueurs du Oklahoma City Thunder vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater OKC sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Josh Giddey.

Il n’est probablement pas prématuré de dire qu’Oklahoma City a déjà trouvé l’un de ses titulaires pour encore un bout de temps. Rayonnant avec le Thunder pour sa première saison en NBA, Josh Giddey a confirmé toutes les attentes placées en lui quand il a été sélectionné avec le sixième choix de la Draft. Prototype même du guard du futur, l’Australien a tout pour faire partie des prochains visages du Thunder. Le gamin de 19 ans impressionne déjà par son sens du jeu, sa sérénité et sa polyvalence. Véritable rayon de soleil dans la saison nuageuse de l’Éclair, le J a fini par mettre tout le monde d’accord : joueur le plus jeune à réaliser un triple-double en NBA, quatre fois de suite rookie du mois à l’Ouest, deuxième joueur le plus jeune à atteindre la barre des dix passes décisives avec dix points en un match derrière LeBron James… bref, quelques banalités pour un gamin de 19 ans quoi.

Non, plus sincèrement, Josh Giddey est en train de devenir un joueur sérieux, voire très sérieux. Le Boomer s’est parfaitement adapté à OKC et sa saison est vraiment pleine d’espoir et de promesses. Bien sûr, tout n’est pas encore parfait et la garçon doit continuer à travailler, notamment sur son shoot et sa défense. D’ailleurs, les plus attentifs d’entre vous auront probablement remarqué que Josh a charbonné bien comme il faut à la salle cet été, puisque le bonhomme est apparu bien plus costaud en Summer League. Summer League qu’il a d’ailleurs survolé au passage. De quoi espérer de grandes choses pour un jeune joueur pétri de talent.

Est-ce qu’on est prêts à se lever à 3h30 du mat’ et se poser devant un Thunder – Magic tout éclaté juste pour voir Josh Giddey balancer caviars après caviars ? Bien sûr que oui, quelle question. Déjà hyper kiffant l’année dernière, l’Australien semble déterminé à tout casser cette année, alors rien que pour ça on va cliquer.