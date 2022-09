Quelle drôle d’histoire quand même, que celle entre Markelle Fultz et la NBA. Choisi tout en haut de la Draft 2017 par les Sixers, le meneur peine depuis à confirmer les immenses espoirs placés en lui. Longtemps chahuté et vivement critiqué pour son rendement insuffisant, le gamin se refait peu à peu une santé depuis son arrivée à Orlando. Bon, le process est long et Fultz est encore régulièrement gêné par les blessures, mais lorsqu’il est en forme, ce bonhomme est capable de réaliser de grandes choses, comme en témoigne son triple-double sur des Lakers alors futurs champions.

Petite remise en contexte, nous sommes le 15 janvier 2020 et une équipe d’Orlando alors encore construite autour de Nikola Vucevic et Evan Fournier se déplace chez des Lakers injouables cette saison-là. Le Magic est largement donné perdant et c’est assez logique, mais les hommes de Steve Clifford bataillent dur pour ne pas se faire boire. Mieux encore, un garçon qu’on pensait finalement destiné à lutter pour garder une place en NBA décide de sortir de sa boîte. Son nom ? Markelle Fultz, first pick de la Draft 2017. Incandescent ce soir-là, le meneur est au four et au moulin. Dans le premier quart, Kelle compte déjà 4 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Le mec est juste partout, que ce soit au scoring, à la création pour les copains et même sous le cercle pour choper les rebonds. Son match est enfin à la hauteur de son potentiel, et Fultz boucle la partie avec un triple-double bien sympathique (21 points, 11 rebonds et 10 passes pour une seule perte de balle), le deuxième seulement dans sa (jeune) carrière. Alors oui, cette performance commence à dater, mais le but est ici de se rappeler que Markelle Fultz peut être un super joueur quand la tête est au basket et les blessures le laissent tranquille. Même si le meneur sort de deux saisons quasi-blanches, la faute à une déchirure des ligaments croisés, Kelle semble plus déterminé que jamais à lancer une carrière qui ne demande qu’à décoller.

Après une reprise en douceur la saison dernière, Markelle Fultz devrait enfin avoir l’opportunité de montrer ce qu’il vaut sur un terrain. Orlando se cherche des nouveaux visages depuis un petit moment, et avec son talent le meneur pourrait très bien en faire partie.