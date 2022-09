Éliminées respectivement par l’Espagne et la France en demi-finale de l’EuroBasket, l’Allemagne et la Pologne s’affrontent à partir de 17h15 pour la petite finale. L’objectif : monter sur le podium et récupérer la médaille de bronze.

C’est déjà l’heure de baisser le rideau pour l’Allemagne et elle aurait bien aimé attendre ce soir pour le faire. Vaincus au bout du suspense par l’Espagne, les joueurs de la Mannschaft n’imiteront pas leurs aînés de 1993, qui avaient remporté l’or à Munich. Pour Dennis Schröder et sa bande, ça sera maximum le bronze et c’est déjà un bien beau fait d’armes. On l’oublie parfois mais l’armoire à trophée du basket teuton ne compte que trois médailles. Une médaille d’or à l’Euro 1993, une troisième place au Mondial 2002 et une médaille d’argent à l’Euro 2005. Et depuis 17 ans, rien, absolument rien, sinon plusieurs déceptions (élimination en phase de groupe en 2015 pour la dernière de Dirk… à domicile) et l’impression que cette équipe était rentrée dans le rang. Capable d’aller chercher quelques coups d’éclat mais pas vraiment un candidat sérieux quand il s’agissait de dresser la liste des favoris. Et puis cet Euro à la maison est venu nous faire mentir. Très solide devant son public, l’Allemagne a montré un visage conquérant, derrière un Dennis Schröder qui est clairement venu pour fermer des bouches. Des quatre demi-finalistes, elle était probablement celle qui avait le mieux maitrisé son sujet jusqu’à présent. Pas de bol, un dernier quart-temps raté la privera du match du titre. À présent, il est temps d’écrire la fin du bouquin et le happy end c’est une troisième place qui viendrait confirmer cette renaissance. Sur le papier, l’Allemagne a largement les moyens d’y croire, attention à ne pas se manquer.

« Notre objectif était de gagner une médaille et c’est toujours possible dimanche. Moi en tant que capitaine et les gars, nous voulons gagner une médaille. Ce serait historique et nous voulons écrire l’histoire, et c’est une motivation suffisante. » Dennis Schröder – via FIBA

Médaille de bronze ou non, la Pologne a déjà réussi son EuroBasket. Pas attendus dans le dernier carré de la compétition, les Polonais ont créé la sensation en éliminant la Slovénie, pourtant Championne d’Europe en titre, et Luka Doncic en quart de finale. Il s’agit d’un exploit, il faut dire ce qui est, et cette performance majuscule a sans doute puisé dans les réserves des Aigles. Totalement muselée par les Français en demi-finale, la Pologne a semblé sans inspiration et surtout sans jus. Habituels leaders du groupe, A.J. Slaughter et Mateusz Ponitka sont passés à côté, bien verrouillés par Terry Tarpey et Andrew Albicy notamment, et les rouge et blanc ne pourront pas faire grand chose s’ils ne step up pas face à l’Allemagne. Oui le papier donne les teutons vainqueurs mais tout peut se passer sur un match et la Pologne a déjà prouvé dans le passé qu’elle pouvait s’inviter sur le podium. (3 médailles consécutives dans les années 60) Une nouvelle ce dimanche permettrait d’épousseter un peu la vieille armoire à trophée et de préparer au mieux les prochaines échéances. Déjà éliminés de la course au Mondial 2023, les hommes d’Igor Milicic auront surtout à cœur d’être prêts pour l’EuroBasket 2025. Logique, il aura lieu… en Pologne.

« Ce match (la défaite en demi-finale) est rapidement effacé de notre mémoire. C’est terminé. Nous sommes toujours là et beaucoup d’équipes sont à la maison. Beaucoup d’équipes aimeraient être à notre place en ce moment pour jouer la troisième place. » A.J. Slaughter – via FIBA

LES ROSTERS

Allemagne : Niels Giffey, Justus Hollatz, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Christian Sengfelder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner, Nick Weiler-Babb, Jonas Wohlfarth-Bottermann

Pologne : Aleksander Balcerowski, Aaron Cel, Aleksander Dziewa, Jakub Garbacz, Lukasz Kolenda, Michal Michalak, Dominik Olejniczak, Mateusz Ponitka, Jakub Schenk, AJ Slaughter, Michal Sokolowski, Jaroslaw Zyskowski

LE PARCOURS DES DEUX ÉQUIPES

Allemagne – France : 76-63

– France : 76-63 Allemagne – Bosnie : 92-82

– Bosnie : 92-82 Allemagne – Lituanie : 109-107

– Lituanie : 109-107 Allemagne – Slovénie : 80-88

: 80-88 Allemagne – Hongrie : 106-71

– Hongrie : 106-71 Allemagne – Monténégro : 85-79

– Monténégro : 85-79 Allemagne – Grèce : 107-96

– Grèce : 107-96 Allemagne – Espagne : 91-96

Pologne – République Tchèque : 99-84

– République Tchèque : 99-84 Pologne – Finlande : 59-89

: 59-89 Pologne – Israël : 85-76

– Israël : 85-76 Pologne – Pays-Bas : 75-69

– Pays-Bas : 75-69 Pologne – Serbie : 69-96

: 69-96 Pologne – Ukraine : 94-86

– Ukraine : 94-86 Pologne – Slovénie : 90-87

– Slovénie : 90-87 Pologne – France : 54-95

Allemagne-Pologne c’est la petite finale de l’EuroBasket et il n’en restera qu’un pour la médaille de bronze. Les Allemands pour finir sur une bonne note ? Les Aigles pour valider la success story de l’été ? La réponse à 17h15.