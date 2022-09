Il y a du nouveau dans votre boutique en ligne préférée ! Le Shop TrashTalk est fier d’inaugurer sa catégorie Déco avec six affiches basket 100% maison. Au-dessus du canap’, dans le bureau ou juste à côté de la machine à café, le plus dur sera de choisir où exposer votre nouvelle décoration.

L’adresse trashtalk.shop est maintenant bien connue des puristes et certains ont déjà leur garde-robe sponsorisée par TrashTalk. Que ce soit en t-shirt, en hoodie ou en sweat, il est possible de porter du TT du lundi au dimanche sans jamais que ce soit les mêmes fringues. Mais jusque-là, vos murs et tapisseries observaient tout ça d’un air un peu jaloux. Qu’à cela ne tienne, de la place a été faite dans la barre de menu pour permettre l’ouverture d’une belle section Déco. S’habiller, c’est bien. Si on peut aussi habiller son appart’ ou sa baraque, c’est encore mieux. Petits, notre chambre était tapissée des posters de nos idoles. Si bien que l’on ne parvenait même plus à savoir de quelle couleur était le mur qui se trouvait en dessous. Entre temps, on a mûri un peu ou tout simplement déménagé sans pouvoir emporter nos photos préférées avec nous, non sans un petit pincement au coeur. C’est toute l’idée de ces affiches 100% maison et garanties du meilleur goût pour pouvoir arborer fièrement notre passion sans dénoter avec le style de notre petit cocon. Épinglées au mur ou soigneusement mises sous cadre, c’est la touche finale qui manquait encore à la décoration de votre bureau ou de votre salon. Toutes les affiches sont imprimées en France et sont disponibles au format A2 (59,4cm * 42 cm) pour habiller idéalement idéalement votre mur préféré. Allez, on passe aux présentations en mode vernissage d’expo !

Collection Playbook

Pour lancer cette section, nous voulions explorer plusieurs styles et inspirations avec des pattes différentes pour combler les goûts de chacun. On commence avec la collection Playbooks qui vous propose de revivre les plus grands moments de basketball vécus depuis la création du média TrashTalk il y a près de 10 ans, en 2012. Du tir de Thomas Heurtel à Madrid en 2014 au contre de Nicolas Batum lors des Jeux Olympiques de Tokyo contre la Slovénie en passant par The Block et le buzzer beater inoubliable de Kawhi Leonard au Game 7 contre les Sixers en 2019, on a la chair de poule rien qu’en regardant ces affiches. On ne demanderait pas mieux qu’ajouter une nouvelle action légendaire lorsque Terry Tarpey nous aura offert la médaille d’or à l’EuroBasket 2022 grâce à une interception magique dans les derniers instants de la finale face à l’Espagne.

AFFICHE TRASHTALK « DONNE-MOI TON SHORT » : « Donne-moi ton short », la phrase qui résonne dans le coeur de tant de Français. Les Espagnols espéraient nous barrer la route en 2014 ? C’était sans compter sur Thomas Heurtel. Isolation, ficelle, commentaire mythique, par ici le classique.

AFFICHE TRASHTALK « THE BLOCK » : « The Block », une action mythique, un moment légendaire dans l’histoire de la NBA. Revivez cette action avec cette affiche, qui replace parfaitement chaque joueur au moment du scotch de LeBron sur Iguodala. Fans des Warriors, circulez y’a rien à voir.

AFFICHE TRASHTALK « LE CONTRE » : « Le Contre », l’action la plus décisive de l’histoire du basket français ? Tout le monde se souvient où il était lors du bash de Batum face à la Slovénie. Avec cette affiche, c’est la France et la légende que l’on représente.

AFFICHE TRASHTALK « OH LE SHOOT » : « Oh le shoot de Kawhi », une phrase qui rappelle un moment légendaire en NBA. Game 7 entre les Sixers et les Raptors, Kawhi rentre ce tir venu d’ailleurs dans le corner droit. Si vous aimez les ricochets, ça peut aussi faire un chouette cadeau.

Les créas d’Élyse

Lorsqu’il s’agit de créations artistiques, le nom d’Élyse Delahaie (@elysedlh sur Instagram) n’est jamais très loin dans notre esprit puisqu’il s’agit notamment de la graphiste de la couverture de « Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps », un bouquin que tout le monde se devrait de posséder dans sa bibliothèque au passage. Dans ces deux affiches, l’artiste joue avec les lignes et les typographies pour nous plonger dans son univers. Attention, la première affiche pourrait faire ressurgir des vieux cauchemars pour les fans des Spurs.

AFFICHE TRASHTALK « REBOUND BOSH » : Un des commentaires les plus mythiques de l’histoire de la NBA, sous fond de couleurs de Floride… Coucou les Spurs.

AFFICHE TRASHTALK « LA MANO » : Pour tous nos fans bobo qui veulent se donner un style dans leur salon. Vous inquiétez pas, on est pareils.

Bonne nouvelle pour la Team Textile, on ne vous a pas oubliés ! L’ensemble de la collection Playbook a aussi été déclinée en t-shirts, sweatshirts et hoodies. Si vous voulez trashtalker un peu votre ami supporter des Warriors ou votre cousin espagnol, vous savez déjà vers quel modèle vous tourner.

Note importante que l’on souhaite rappeler à chaque drop, dans la continuité des projets réalisés par le passé, toute l’équipe de TrashTalk a tenu à respecter les valeurs de Mère Nature au sein du Shop : les t-shirts, sweatshirts et hoodies unisexes sont donc faits en coton bio et polyester recyclé, assurant ainsi des produits éco-responsables et respectant le label Fair Wear Foundation qui veille aux conditions de travail validées par l’Organisation Internationale du Travail dans l’industrie textile. S’habiller c’est bien, mais s’habiller en faisant attention à la planète c’est encore mieux.

Foire aux questions :

Puis-je encadrer mon affiche ?

Les affiches sont envoyées sous tube et sans cadre. Le format A2 a été spécialement choisi pour vous permettre de trouver facilement un cadre à votre goût et à moindre coût dans le commerce.

Peut-on choisir différents modèles et couleurs de textiles ?

Oui, de nombreuses options sont possibles. L’ensemble des produits textiles du Shop TrashTalk sont unisexes et la grande majorité d’entre eux sont déclinés en t-shirts, sweatshirts et hoodies. Une fois sur la page d’un article, vous pourrez choisir la couleur et la taille.

Quelles sont les tailles de textile disponibles ?

Vous pouvez prendre de XS à XXL !

On peut en prendre plusieurs ?

C’est même fortement conseillé. En plus, ça permet de rentabiliser les frais de port.

Y aura-t-il d’autres designs à venir ?

Si vous êtes sages, certainement : nous avons plusieurs idées en tête et nous les présenterons par la suite.

Techniquement, ça marche comment ?

On ne saurait trop vous conseiller de commencer par apprivoiser la bête en rebondissant de lien en lien au gré de vos envies. Si vous avez des questions plus techniques, la réponse que vous cherchez se trouvera forcément dans la FAQ du Shop TrashTalk.

Du neuf, du neuf et encore du neuf en écoutant la meilleure communauté del mundo, on vous laisse checker le tout nouveau drop de la maison que vous pouvez donc retrouver sur le Shop TrashTalk dès à présent. En attendant d’y mettre du sel de Guérande et des tracteurs à petit prix : bon shopping !