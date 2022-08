Décidément, ressortir des classiques est devenu un classique. Après les Pistons et les Wizards, c’est désormais au tour des Suns de remettre au goût du jour un ancien maillot. D’ailleurs, quitte à remonter le temps, autant s’arrêter à l’époque la plus glorieuse de la franchise. Eh oui, à l’occasion des 30 ans des Finales de 1993, les Soleils ont révélé un nouveau jersey « Classic Edition », tout droit sorti des années de domination de Charles Barkley. La recette parfaite pour un nouveau point style made in TrashTalk.

Cela fait désormais trente longues années que les Suns ont accédé aux Finales NBA pour la dernière fois. Enfin ça, c’est ce qu’on aurait dû dire si la bande à Devin Booker n’avait pas pris tout le monde de court pour se hisser jusqu’à la dernière manche des Playoffs il y a deux ans. Une épopée incroyable, qui n’est pas sans rappeler celle de Charles Barkley et ses copains en 1993, et dont l’issue fut sensiblement la même : une défaite 4-2 face aux Bulls puis aux Bucks en 2021. Âge d’or des Phoenix Suns, le début des nineties représente encore aujourd’hui l’unes des périodes les plus fastes dans l’histoire de la franchise. Emmenés par un Charles Barkley en mode MVP, les Soleils vont rouler sur la concu pour écrire une page importante de leur histoire. Bon, sans le titre au bout, puisque dans l’Arizona quand ça ne veut pas, ben ça ne veut pas. Mais qu’importe, si Phoenix est aujourd’hui solidement ancrée dans l’histoire de la Ligue, c’est en grande partie grâce à cette période dorée. Au-delà des résultats sportifs, ces années là marquent un rebranding complet de la franchise, plus en accord avec les mœurs de l’époque. Nouveau logo et nouvelle salle, Phoenix se rapproche bien plus de l’équipe que l’on connait désormais.

Trêve de commérages, nous ne sommes pas là pour réécrire l’histoire, mais davantage pour la regarder. Les Suns viennent de dévoiler leur nouveau maillot « Classic Edition », qui remet au goût du jour le jersey porté par les hommes de Paul Westphal. Pour nous teaser tout ça, une vidéo en mode rétro franchement sympa. On y aperçoit certaines gloires de la franchise, à l’image de Kevin Johnson, Dan Majerle, Deandre Ayton et bien évidemment Sir Charles Barkley. Wait… Oui, oui, vous avez bien lu, c’est Deandre Ayton qui est en charge de promouvoir ce maillot version old-school. Dans la vidéo, on aperçoit le pivot en train de faire le con avec divers objets censés rappeler les années 90. Le maillot justement, venons-en. Globalement, peu de changements, le jersey « Sunburst » reste fidèle à son prédécesseur. En fait, les seules modifications se situent au niveau des sponsors, nouveaux partenariats obligent. Pour le reste, c’est du classique. La base violette a été conservée, tout comme le logo au centre du maillot. Peu de changements donc, mais la recette reste toujours aussi efficace, en espérant maintenant que la saison des Cactus soit aussi réussie que celles du début des nineties.

Un maillot stylé, un groupe solide… les Suns ont encore tout pour nous pondre une jolie saison. Après une finale en 2021, le soleil devrait continuer de briller fort sur les terres arides de l’Arizona.