Maintenant qu’on sait que Kevin Durant va rester à Brooklyn, le monde de la NBA peut à nouveau tourner normalement et les Nets devraient encore réaliser quelques petits mouvements afin de boucler leur roster pour la saison prochaine. Parmi les noms liés à la franchise new-yorkaise récemment : Carmelo Anthony, que KD voudrait bien voir à ses côtés. Mais visiblement, les dirigeants des Nets ont un avis différent sur la question.

Depuis quasiment deux mois, Kevin Durant a beaucoup de mal à obtenir ce qu’il veut de la part du management de Brooklyn. Toujours chez les Nets malgré sa demande de transfert fin juin puis l’ultimatum posé au propriétaire Joe Tsai concernant Sean Marks (manager général) et Steve Nash (coach), KD souhaiterait voir Melo débarquer à Brooklyn selon le New York Post mais il sait désormais que ce n’est pas lui qui décide. Et pas de bol, les Nets ne semblent pas intéressés par les services d’Anthony si l’on en croit les sources d’HoopsHype. Arf, encore un râteau pour KD, et pour Melo par la même occasion puisque ce dernier ne possède toujours pas de contrat pour la saison prochaine. Dommage pour Anthony, qui verrait sans doute d’un bon œil une arrivée dans sa ville natale et dans une franchise armée pour jouer le titre, tout ça aux côtés d’un génie offensif comme KD avec qui il a partagé plusieurs belles expériences sous les couleurs de Team USA. L’ancien Laker devra ainsi trouver un autre point de chute, lui qui avait eu également quelques touches avec son ancienne équipe des Denver Nuggets.

Pour en revenir aux Nets, on apprend également via HoopsHype qu’ils pourraient plutôt miser sur l’intérieur Tristan Thompson. Brooklyn cherche en effet à renforcer son poste 5 actuellement composé des jeunots Nic Claxton et Day’Ron Sharpe, et Double T pourrait apporter son expérience ainsi que son passif de champion (bagué en 2016 avec les Cavs de LeBron James et Kyrie Irving) à une équipe des Nets qui tente d’atteindre les sommets. Néanmoins, pas sûr qu’ajouter l’ex d’une Kardashian fasse vraiment bon ménage dans la téléréalité new-yorkaise, on dit ça on dit rien. Un nom comme Markieff Morris est également à surveiller, NetsDaily faisant écho d’un intérêt mutuel entre le vétéran de 32 balais et les dirigeants de BK, tandis que la piste Dwight Howard semble quant à elle au point mort. En tous les cas, il sera intéressant de voir comment les Nets vont boucler leur intersaison après l’interminable saga KD et son retour dans le projet de Brooklyn. Ce qui est certain, c’est que Sean Marks ne veut plus se laisser marcher sur les pieds et répondre positivement à n’importe quelle demande de Durant (ou Kyrie Irving) comme cela a parfois pu être le cas ces dernières années.

Comme l’indique Brian Lewis du New York Post, recruter Carmelo Anthony permettrait sans doute aux Nets de renouer certains liens avec Kevin Durant. Mais la franchise de NY n’a plus l’intention de simplement signer des joueurs pour faire plaisir à ses stars, elle veut signer des joueurs capables d’aider les Nets à atteindre leurs objectifs. Et visiblement, Melo n’en fait pas partie.

