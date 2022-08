Cela a été annoncé hier soir, la NBA a décidé de retirer le numéro 6 de Bill Russell à travers l’ensemble de la Ligue. Et on a appris très vite que malgré cet immense hommage à Billou, les joueurs actuels ayant déjà ce numéro – comme LeBron James – pourront continuer de le porter. Zoom sur les derniers joueurs à représenter le #6 en NBA.

« Est-ce que LeBron devra reprendre le 23 ? » C’est l’une des questions qui est revenue le plus souvent après la grosse annonce de la NBA hier soir. Comme dit juste au-dessus, le King comme les autres joueurs portant actuellement le numéro 6 vont pouvoir le garder, mais aucun joueur ne pourra désormais sélectionner ce numéro à l’avenir. Pour info, 25 joueurs arboraient le #6 la saison dernière. Voici la liste officielle, via Basketball-Reference.

Nickeil Alexander-Walker (Pelicans, Jazz)

Moses Brown (Cavaliers)

Shaq Buchanan (Grizzlies)

Alex Caruso (Bulls)

Zylan Cheatham (Jazz)

Gabriel Deck (Thunder)

Hamidou Diallo (Pistons)

David Duke Jr. (Nets)

Bryn Forbes (Nuggets)

Melvin Frazier (Thunder)

Quentin Grimes (Knicks)

Montrezl Harrell (Wizards)

LeBron James (Lakers)

Keon Johnson (Blazers)

Kenyon Martin Jr. (Rockets)

Jalen McDaniels (Hornets)

Jordan McLaughlin (Wolves)

Kevin Pangos (Cavaliers)

Kristaps Porzingis (Mavericks, Wizards)

Javonte Smart (Bucks)

Lance Stephenson (Pacers)

Rayjon Tucker (Nuggets)

Luca Vildoza (Bucks)

Tyrone Wallace (Pelicans)

Lou Williams (Hawks)

On peut se demander si l’un ou plusieurs d’entre eux décideront tout de même de changer de numéro, histoire d’honorer encore un peu plus Bill Russell. Ceux qui choisiront de le garder seront en tout cas les derniers à jouer avec le même numéro que le légendaire pivot des Celtics.

Players who currently wear No. 6 – such as Lakers‘ LeBron James – will be grandfathered. https://t.co/bhNSldVKz0 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2022

Pour la petite histoire, sachez que LeBron James avait opté pour le numéro 6 la première fois en 2010, quand il est passé de Cleveland à Miami. Quelques mois avant « The Decision », le King avait fait un appel général pour que tous les joueurs NBA laissent de côté le fameux numéro 23, qui selon lui devait être retiré en l’honneur de Michael Jordan. Sans succès. Cela n’a pas empêché James de le reprendre une fois de retour dans l’Ohio en 2014, avant de changer une nouvelle fois pour le #6 pour sa quatrième saison chez les Lakers en 2021-22. Pour le moment, on n’a aucune indication sur une éventuelle volonté de LeBron de changer son numéro actuel. Mais s’il décidait de franchir le pas en l’honneur de Billou, le #23 ferait probablement son grand retour, et ce serait peut-être pas plus mal étant donné que c’est avec ce numéro-là qu’il est allé au bout avec les Lakers en 2020.

Pour info, dans le cas où LBJ déciderait de changer d’équipe une dernière fois pour sa fin de carrière, il serait alors dans l’obligation de laisser son #6 car ce dernier ne sera plus jamais donné à un joueur. Pour le dire autrement, on verra LeBron avec le numéro 6 uniquement aux Lakers et nulle part ailleurs. D’ailleurs, petite parenthèse, on se demande comment ça va se passer du côté de Miami lors de la future cérémonie du retrait de maillot de James, qui a porté le #6 pendant quatre ans pour aller chercher deux bagouzes en quatre Finales NBA jouées. Sans trop vouloir s’avancer, on peut imaginer qu’il y aura deux bannières accrochées au plafond de la salle du Heat, l’une en l’honneur des contributions de LeBron pour la franchise floridienne et l’autre pour rendre hommage à l’héritage de Bill Russell. Quand on sait que le #23 est également retiré à Miami en l’honneur de… Michael Jordan, ça risque d’être un peu bordélique là-haut.

Retirer un numéro dans l’ensemble des 30 équipes NBA, c’est une grande première dans la Ligue. La NBA a ainsi rejoint la MLB (baseball) et la NHL (hockey), qui ont respectivement retiré le #42 de Jackie Robinson et le #99 de Wayne Gretzky. Mais que les fans de LeBron et de Kevin Pangos se rassurent, ils n’auront pas besoin d’acheter un nouveau maillot avec un nouveau numéro.

Source texte : Basketball-Reference