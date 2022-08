Nommé pour la première fois dans la All-NBA First Team la saison passée et au cœur du magnifique run des Celtics vers les Finales NBA, Jayson Tatum a franchi un nouveau cap pour se rapprocher un peu plus de l’élite. Mais pour véritablement l’atteindre, JT sait qu’il doit encore passer une étape supplémentaire, autant sur le plan physique qu’en matière de régularité dans les perfs.

Pas besoin de nier l’évidence, les premières Finales NBA de Jayson Tatum n’ont pas été à la hauteur de son immense talent, et elles représentent une fin assez brutale après les nombreux exploits réalisés par la jeune superstar de Boston au cours de l’année 2022. Face aux Warriors, JT est globalement passé au travers : maladresse, fatigue, frustration… voilà autant de termes qui nous viennent en tête quand on se refait les matchs de Tatum dans notre tête. Et évidemment, ce qu’il veut aujourd’hui, c’est utiliser cette expérience douloureuse pour continuer sa progression et maximiser un potentiel qui fait quand même pas mal flipper la concurrence. Ses qualités de scoreur, on les connaît depuis un bail, mais ce sont surtout ses progrès dans le playmaking qui lui ont permis de changer de dimension. Moins prévisible et plus polyvalent, Tatum a prouvé qu’il était capable d’assumer pleinement les responsabilités de go-to-guy… jusqu’à son arrivée sur la plus grande des scènes. Prochain objectif désormais pour l’ami Jayson, éviter les quelques trous d’air qui plombent parfois notre classement TTFL et surtout être prêt physiquement pour tenir du premier match de saison régulière jusqu’à un potentiel Game 7 de Finales NBA.

« Je dois mieux démarrer [que la saison précédente, ndlr.]. Pour cela, mon corps doit être au mieux dès le début afin de dominer soir après soir. C’est ce que font les tout meilleurs joueurs. Je prends soin de mon corps, j’ai un peu changé mon régime alimentaire, parce que si vous allez en finale vous devez rajouter deux mois de compétition supplémentaires. Vous voulez vous assurer d’être bien préparé pour affronter ça. » – Jayson Tatum, via The Athletic

Contrairement à l’an passé avec les Jeux Olympiques de Tokyo, Jayson Tatum ne dispute aucune compétition internationale cet été. L’occasion pour JT de souffler enfin un peu, lui qui est le joueur à avoir accumulé le plus de minutes en NBA depuis l’arrivée du COVID en mars 2020. De quoi poser de bonnes bases pour la campagne à venir d’autant plus que son bobo à l’épaule droite – qui l’a gêné lors des Playoffs 2022 – semble désormais faire partie du passé. On peut donc s’attendre à voir un Tatum revenir mi-octobre avec de l’énergie à revendre et surtout le couteau entre les dents après la déception de juin dernier contre Golden State. Un mélange qui pourrait bien propulser JT dans la catégorie des candidats MVP, surtout si les Celtics parviennent à répondre aux grosses attentes qui les entourent. L’effectif actuel est très lourd avec notamment l’arrivée de Malcolm Brogdon à l’intersaison, ça peut regarder n’importe qui dans les yeux au sein de la Conférence Est, et le groupe a gagné en expérience grâce au gros parcours des derniers Playoffs. Traduction, tout est en place pour que Jayson Tatum nous sorte une véritable saison référence, à lui de faire le nécessaire pour tout casser.

« (Lors des Playoffs) j’ai appris que je faisais partie des meilleurs joueurs du monde à 24 ans. […] Mais dans le même temps je peux encore progresser dans tellement d’aspects, et c’est ce qui est excitant. Je peux être tellement plus, je peux apprendre encore tellement de choses et j’ai encore tellement d’expériences à traverser. » – Jayson Tatum

Alors que les rumeurs concernant un potentiel transfert de Kevin Durant à Boston restent toujours d’actualité, Jayson Tatum préfère ne pas trop y prêter attention. Il connaît ses objectifs personnels, et il sait de quoi son équipe est capable. À partir de là, y’a pas vraiment à réfléchir, y’a juste à bosser pour continuer à grandir.

Source texte : The Athletic