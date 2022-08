Tout au long de ce mois d’août teinté de bleu, de blanc et de rouge, nous aurons la chance de suivre les coulisses de l’Équipe de France dans une mini-série intitulée « Quotidien », et dont le premier épisode « Retrouvailles » a récemment été publié. Au programme ? Beaucoup de médiatique, un peu de Boris, mais pas encore de basketball.

Quoi de mieux pour commencer notre suivi des Bleus que de débuter par Evan Fournier lâchant un bon gros « méchant méchant » en dédicace à Niska ? Rien. Et ça l’Équipe de France l’a bien compris puisque la scène fait l’ouverture de la mini-série « Quotidien », qui nous permettra d’accompagner les Bleus durant tout l’été. En tout cas, le fun était au rendez-vous pour ce premier épisode intitulé « Retrouvailles » où on a pu admirer les sourires à pleines dents de nos Frenchies qui se sont donc… retrouvés le 29 juillet dernier à l’occasion des tests médicaux, mais aussi du « content day » selon les mots de notre Rudy Gobert national. Mais alors qu’est-ce que le content day ? Et bien tout simplement deux journées dédiées aux médias et à la création de contenus publiables sur les réseaux sociaux plus tard. L’occasion de montrer aux fans que la reprise a bel et bien démarré, et ce d’une manière très ancrée dans son époque comme l’expliquent Clément Daniou (Social media manager) et Fabrice Canet (Responsable communication) :

« Aujourd’hui on est passé sur une communication beaucoup plus digitale, beaucoup plus digitalisée, avec les réseaux sociaux qui ont pris une part importante dans la communication des entités comme chez nous, à la Fédération Française de Basketball. » – Clément Daniou « L’idée de ce content day, c’est également de pouvoir se dire « en deux jours, on fait le maximum de contenu, et ensuite on embête plus les joueurs sur ce type de questions ou de domaines pendant toute la préparation, et on se concentre véritablement sur l’objectif de la réussite sportive. » – Fabrice Canet

Comme le rappelle également Vincent Poirier dans la capsule vidéo d’un peu plus de deux minutes, cette journée est généralement placée sous le mot d’ordre « détente ». On a pas non plus compté les fous rires faut pas déconner, mais vous captez l’idée. Loin de la pression des matchs, c’est l’occasion de se sentir léger. Quiz en tout genre, photos sur fond vert, parties de ping-pong : pas question de rendre la tâche longue et ennuyante. La conséquence de cela reste quand même qu’on a logiquement pas eu le droit à une séquence basket, puisque la reprise du jeu avait lieu le 31 juillet et n’apparaît pas dans cet épisode. Rassurez-vous, pour ce qui est du côté terre-à-terre de la vidéo, on a notre dose grâce à Boris Diaw :

« C’est toujours un peu comme une rentrée des classes, une nouvelle année, des fois de nouveaux objectifs, souvent des têtes qu’on connaît déjà, mais aussi des nouveaux. C’est au début de la prépa qu’on met vraiment les choses en place, les objectifs et puis avec quel sérieux on va se mettre dedans. Différentes étapes, bien sûr, dans une préparation, essayer d’avoir un certaine montée en puissance. Mais il y a forcément un point d’ancrage où on commence tous au même moment et ensuite c’est une aventure commune. » – Boris Diaw

Les retrouvailles, c’est fait, et de manière très chill en plus ! Merci messieurs, c’était très cool mais maintenant on veut voir du French basketball. Bon, il vous suffit juste d’aller sur les comptes Instagram ou Twitter de l’Équipe de France pour trouver en trouver, mais on espère quand même avoir un peu d’exclusivité lorsque l’épisode 2 de « Quotidien » sortira.

Source texte : FFBB