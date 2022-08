Quelques jours après le décès de Bill Russell, les réactions continuent de se multiplier. Différents visages de la NBA et même d’ailleurs prennent la parole pour rendre hommage à une véritable légende de la Grande Ligue, sur les parquets mais également en dehors. Très actif sur les réseaux sociaux, Magic Johnson est lui aussi allé de son idée pour honorer le mythe. Dans un tweet adressé à Adam Silver, l’ancien meneur des Lakers invite le commissionner à retirer le numéro 6 dans toute la Ligue.

Les mots ne manquent pas au moment d’évoquer la carrière de Bill Russell. Symbole ultime de la gagne, fervent défenseur des droits fondamentaux et joueur exceptionnel par-dessus tout, Bill aura finalement consacré sa vie aux autres. Précurseur de la défense sur le parquet comme dans la vie, le légendaire pivot laisse derrière lui un héritage immense, à l’image du monsieur. Joueur le plus titré dans l’histoire de la Grande Ligue avec onze bagues remportées, The Good Lord fait à lui seul partie intégrante de ce qu’est la NBA. Si son décès est aussi impactant aujourd’hui, c’est parce que le bonhomme pèse lourd, très lourd même. Leader d’une dynastie sportive sans égal dans toute la Ligue, Bill Russell est également l’une des premières voix du sport à s’être élevées contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. L’intérieur fait d’ailleurs partie du cercle très fermé des sportifs ayant reçu la médaille présidentielle de la la Liberté, plus haute décoration civile au pays de l’Oncle Sam. Pour ainsi dire, seuls quelques athlètes dont Kareem-Abdul Jabbar ou Michael Jordan, en ont été décorés. Ça vous place tout de suite un homme. Si Bill Russell n’est désormais plus, sa legacy continue toutefois de perdurer, notamment via des célébrations mises en place par la NBA pour honorer le mythique pivot des Celtics.

Commissioner Adam Silver should retire number 6 across the @NBA in honor of Bill Russell’s legacy! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 2, 2022

Parmi les trophées les plus prestigieux en NBA, celui de MVP des Finales NBA, ou Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award, tient son nom en référence à la légende. En même temps, difficile d’associer cette distinction à un nom autre que celui de Bill Russell, tant ce-dernier l’aurait probablement remporté à de multiples reprises s’il existait à son époque. Outre cet hommage déjà très prestigieux, Magic Johnson a interpellé Adam Silver hier sur Twitter, pour lui proposer de retirer le numéro 6 dans toute les franchises. Si le maillot de Bill trône déjà au sommet du TD Garden, l’idée serait ici que le numéro 6 de l’intérieur ne soit plus jamais porté dans la Grande Ligue, en hommage à la carrière et à la vie de Russ’. La proposition est unique, puisque aucun joueur n’a connu ce privilège en NBA. Plus fort encore, dans toute l’histoire du sport américain, seuls Jackie Robinson en MLB (baseball) et Wayne Gretzky en LNH (hockey sur glace) ont vu leur maillot retiré par l’ensemble des franchises. Si le geste est à première vue magnifique, l’opération est en réalité un peu plus complexe que ça puisque bon nombre de joueurs, dont un certain LeBron James, portent actuellement ce numéro en NBA. Le King a d’ailleurs plusieurs fois répété y être attaché, pour des raisons familiales notamment. Pour l’instant Adam Silver n’a pas donné de réponse à la proposition de Magic. Sans doute que le commissionner a pris connaissance de sa demande, et se prononcera dessus prochainement. Affaire à suivre.

En attendant de savoir si la NBA accèdera à la requête de Magic, force est de constater que Bill Russell mérite un hommage à la hauteur de sa légende. Champions parmi les champions, le pivot aura marqué l’histoire de la Ligue sur, mais également en dehors des parquets. Retirer son numéro semble donc un parfait moyen d’honorer le monsieur. Wait and see !

Source texte : Yahoo!Sports / Bleacher Report