Bill Russell s’est éteint à l’âge de 88 ans ce dimanche 31 juillet. Tous les fans de la balle orange n’ont pas forcément grandi avec lui, mais tous les fans de la balle orange connaissent ce nom comme étant celui de l’unique joueur ayant plus de bagues que de doigts. 11 titres NBA pour la légende des Celtics, et des milliers d’hommages de la part de la planète basket, notamment sur Twitter.

RIP BILL RUSSELL pic.twitter.com/vzhaIQG2ZH — Eric Gordon (@TheofficialEG10) July 31, 2022

R.I.P Bill Russell. You allowed me to be in the position I am in today and you changed not only the league but the world. Forever 6. — Grant Williams (@Grant2Will) July 31, 2022

« RIP Bill Russell. Tu m’as permis d’être dans cette position aujourd’hui, et tu n’as pas seulement changé cette ligue, tu as aussi changé le monde.

RIP Bill Russell 🕊🙏🏽 — RJ (@RjHampton14) July 31, 2022

Thank you for everything! R.I.P Legend 🙏🏽 pic.twitter.com/tn2iGsArav — Jayson Tatum (@jaytatum0) July 31, 2022

« Merci pour tout. Repose en paix légende. »

RIP LEGEND! Thank you 4 ALL you’ve done! pic.twitter.com/Cg0hTmE8Xk — Mark Jackson (@MarkJackson13) July 31, 2022

« Repose en paix légende. Merci pour tout ce que tu as fait. »

RIP Bill Russell #Legend — Reggie Jackson (@Reggie_Jackson) July 31, 2022

« Transformationnel, transcendant. Repose en paix Bill Russell. »

I’m honored to be able to have spent time with you @RealBillRussell thank you for everything you stood for you #forever6 — Jaylen Brown (@FCHWPO) July 31, 2022

« Je suis honoré d’avoir pu passer du temps avec toi. Merci pour tout ce que tu as fait. »

😢#6 — Paul Pierce (@paulpierce34) July 31, 2022

Thanku for being a trailblazer , pioneer Thanku for setting the bar , for ur kind words of wisdom, Thanku for that great laugh u had . I can go on all day about what u meant to me . Today is a sad day for the NBA family u will be forever missed #6 — Paul Pierce (@paulpierce34) July 31, 2022

« Merci pour avoir été un pionnier. Merci pour avoir mis la barre si haute. Merci pour tes paroles pleines de sagesse. Merci pour ce sourire qui était le tien. Je peux encore continuer longtemps comme ça. Aujourd’hui est un jour très triste pour la famille NBA. Tu nous manqueras. »

I’ll never forget this day we was like kids sitting around a camp fire listening to your stories pic.twitter.com/ZX3DDPRAwt — Paul Pierce (@paulpierce34) July 31, 2022

« Je n’oublierai jamais ce jour, on était comme des enfants assis autour d’un feu de camp en train d’écouter tes histoires. »

R.I.P to the legend Bill Russell. 🤴🏿💫 — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 31, 2022

RIP to the Legend Bill Russell — Darius Garland (@dariusgarland22) July 31, 2022

RIP to the Legend Bill Russell — James Harden (@JHarden13) July 31, 2022

« RIP la légende Bill Russell. »

Rest In Peace Bill Russell a true pioneer of the game. Forever a legend to us all🙏🏾 — Anfernee Simons (@AnferneeSimons) July 31, 2022

« RIP Bill Russell, un vrai pionnier de ce sport. Pour toujours une légende pour nous tous. »

Rest well, Bill Russell: one of the greatest on the court, a humanitarian, and a gracious human. My condolences and prayers to his family. pic.twitter.com/v2aHm5x4yt — Harrison Barnes (@hbarnes) July 31, 2022

« Repose en paix, l’un des meilleurs de l’histoire, un humanitaire, et un humain gracieux. Mes condoléances et prières à sa famille. »

11X NBA CHAMPION. Rest easy 🐐 — kuz (@kylekuzma) July 31, 2022

« 11 fois champion NBA. Repose en paix. »

Rest easy 🐐 Thank you for help paving the way .. pic.twitter.com/1G2khpE2li — Jared Dudley (@JaredDudley619) July 31, 2022

« RIP, merci d’avoir montré la voie… »

A true legend on and off the court. RIP Bill Russell 🕊 — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) July 31, 2022

« Une pure légende sur et en dehors du terrain. RIP Bill Russell. »

I’m heartbroken to hear about the passing of the greatest winner the game of basketball has ever seen, a legend, hall of famer, mentor and my friend for over 30 years, Bill Russell. 💔 pic.twitter.com/iiSkVq2kdn — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 31, 2022

« J’ai le coeur brisé en apprenant le décès du plus incroyable gagnant que le basket-ball n’ait jamais vu. Une légende, Hall of Famer, mentor et ami depuis plus de 30 ans. »

Was an absolute honor to spend time with #BillRussell. He was a walking encyclopedia. I remember him quoting once – “Basketball is what I do for a living, but it’s not necessarily who I am.” His legacy will NEVER be forgotten! pic.twitter.com/5jBrMuxDn8 — James Worthy (@JamesWorthy42) August 1, 2022

« C’était un véritable honneur de passer du temps avec Bill. Il était une encyclopédie sur pieds. Je me rappelle l’avoir entendu dire « Le basketball est mon métier, cela ne reflète pas forcément qui je suis. ». Sa légende ne sera jamais oubliée. »

12 time @NBA All-Star

11 NBA rings

5 MVPs

No 3-point line

No social media

Just played and dominated in a day and a league that was def not soft. @celtics to the core ☘️

RIP @RealBillRussell 😢 #LEGENDARY pic.twitter.com/mG7K1AOfQq — marcus smart (@smart_MS3) July 31, 2022

« 12 fois All-Star, 11 bagues, 5 titres de MVP, pas de ligne à 3 points, pas de réseaux sociaux, juste du jeu et de la domination dans une ligue qui n’était clairement pas soft. Celtic jusqu’au coeur. »

So very sad to hear about Bill Russell today. He set the standard – on and off the court. RIP to an all-time winner, teammate and person. 🙏🙏 https://t.co/OIzUn8aLwG — Brad Stevens (@BCCoachStevens) July 31, 2022

« Tellement triste d’apprendre la nouvelle à propos de Bill Russell aujourd’hui. Il a placé la barre si haute, sur et en dehors du terrain. RIP à un incroyable gagnant et coéquipier, et à une incroyable personne. »

The definition of champion, on and off the court. Thank you for everything, Bill. pic.twitter.com/tB5nLoslSF — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 31, 2022

« La définition d’un champion, sur et en dehors du terrain. Merci pour tout Bill. »

The bond between Tim and Bill Russell was special. Rest in peace to a true pioneer and champion on and off the court 🙏 pic.twitter.com/pNu9aBVNLD — San Antonio Spurs (@spurs) August 1, 2022

« Le lien entre Tim Duncan et Bill était spécial. RIP à un véritable pionnier et champion sur et en dehors des terrains. »

Legends are forever. RIP Bill Russell, truly a titan of our game. pic.twitter.com/EKpLABwzmT — Chicago Bulls (@chicagobulls) July 31, 2022

« Les légendes sont éternelles. RIP Bill Russell, un vrai titan de ce sport. »

A Legend in every sense of the word. #ForeverGreen 💚6️⃣ pic.twitter.com/4Z4WYXqwJa — Boston Celtics (@celtics) July 31, 2022

« Une légende dans tous les sens du terme. »

An all-time winner, teammate and person 💚 pic.twitter.com/xNQ0XaDBHk — Boston Celtics (@celtics) August 1, 2022

« Le gagnant, le coéquipier et la personne ultime. »

Le légendaire numéro 6 des Celtics a marqué toutes les générations de la NBA, ses travaux sur les parquets et en dehors sont titanesques, et la planète basket n’oubliera pas de sitôt ce visage qui incarne la puissance et la réussite. Bill Russell s’en va, avec des milliers d’hommages bien mérités, goodbye Lord of the Rings.