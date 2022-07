Alors qu’on doit encore attendre deux ans avant de voir débuter les Jeux Olympiques de Paris, le calendrier des compétitions commence déjà à sortir. Qui veut le planning des phases finales ?

Comme on l’écrivait il y a quelques jours, on est officiellement passé sous le seuil des deux ans. Deux ans avant quoi ? Avant le début des JO 2024 bien sûr. Dans moins de 730 jours désormais, Nicolas Batum, Marine Johannès, Laëtitia Guapo ou encore Antoine Eito pour le 3×3 pourront attaquer les choses sérieuses. Objectif ? Aller gratter une médaille olympique à la maison, si possible la plus belle, avec un public tout acquis à la cause tricolore. Pour cela, il faudra briller dans la compétition et on connaît déjà les dates d’un potentiel triomphe pour nos Bleus via la page Twitter de Paris 2024.

In 2024, we will be together again to celebrate our future champions during the Basketball and 3×3 Basketball finals ! 🏀

They will be held respectively from August 6th to 11th for Basketball and August 5th for 3×3. All the info on the ticketing platform: https://t.co/aqNfJt0fKp pic.twitter.com/2ZG6xFU3Qn — Paris 2024 (@Paris2024) July 28, 2022



Pour les finales de 3×3, qui seront organisées pour rappel Place de la Concorde, elles auront lieu le 5 août 2024 alors que les phases finales des compétitions de basket (en 5vs5) se dérouleront du 6 au 11 août. Pas de détail supplémentaire sur l’organisation exacte mais on peut imaginer que les quarts se dérouleraient le mardi 6, les demi-finales le jeudi 8 et le duo petite finale / Finale le week-end. On espère donc que le 11 août au soir sera un jour à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du basket français. Malgré un palmarès déjà riche (3 médailles d’argent pour les garçons dont une aux derniers JO et une médaille d’argent en 2012 pour les filles), le basket tricolore attend toujours sa première breloque en or et ce tournoi organisé à domicile est l’occasion idéale pour remplir l’armoire à trophées. Quatre équipes de talent, de vraies chances de médailles pour chacune, combien à l’arrivée ? Ça, c’est ce qu’on verra dans un peu moins de deux ans.

On connaît les dates des phases finales des JO de 2024 et ça nous donne déjà envie d’y être ! Pour ceux qui veulent poser les RTT pour profiter à fond de la compétition, vous avez donc toutes les infos pour aller voir le boss avec un peu d’avance.

Source texte : page Twitter Paris 2024